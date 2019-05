Kolmetoista konserttia, kolmetoista kirkkoa – kesäkonserttisarja alkaa taas

Salon seurakunta järjestää jälleen perinteisen kesäkonserttisarjan. Kesäkonserttisarja pitää sisällään kolmetoista konserttia kolmessatoista eri kirkossa.

Kesäkonserttisarja tarjoaa tänäkin vuonna monenlaista musiikkia kuudelta eri vuosisadalta. Konserttisarja käynnistyy tulevana sunnuntaina 2. kesäkuuta Perniön kirkossa ja päättyy elokuun lopulla.

Salon seurakunnan johtava kanttori Kaisa Suutela-Kuisma on vastannut konserttisarjan kokoamisesta jo 17 vuoden ajan eli niin kauan kuin konsertteja on järjestetty.

– Konserttisarja käsitti alun perin viisi konserttia keskellä kesää. Nyt konsertteja on läpi kesän, Suutela-Kuisma kertoo.

Suutela-Kuisma kertoo suunnittelevansa konserttisarjaan mahdollisimman monipuolisen musiikkikattauksen.

– Barokkimusiikista poikkitaiteelliseen musiikkiin. Ja totta kai ohjelmistoon kuuluu myös aina perinteinen urkukonsertti, hän sanoo.

Poikkitaiteellisempaa musiikkia on tänä kesänä tarjolla Yliskylän kirkossa, jossa kuullaan muun muassa koraa ja cupolaa.

– Odotan itsekin mielenkiinnolla tätä konserttia, jossa kuullaan harvinaisempia soittimia.

Suutela-Kuisma pitää tärkeänä, että konserttisarjassa kuullaan myös paikallisia muusikoita.

– Tänä vuonna meille esiintyvät salolaiset Ella Kiiski ja Henni Isojunno Suomusjärven kirkossa.

Konsertit järjestetään aina sunnuntaisin ja ne alkavat kello 20. Konserttien jälkeen kirkossa tarjotaan iltateetä. Kirkon pihaan voi myös jäädä vaihtamaan ajatuksia konsertista muiden kuulijoiden ja illan taiteilijoiden kanssa.

– Kesäkonserttisarja on pidetty juttu ja se kiinnostaa myös kesäasukkaita. Konserttien on tarkoitus olla matalan kynnyksen tapahtumia, jonne on helppo tulla.

Konsertteihin on vapaa pääsy, ohjelmalehtinen maksaa 10 euroa. Konsertteihin on mahdollista hankkia 50 euron hintainen kesäkonserttipassi, jolla saa ohjelman jokaiseen konserttiin.

Kesäkonserttisarjan avauksessa Perniön kirkossa kuullaan Franz Schubertin laulusarja Schwanengesang ( Joutsenlaulu ), jonka esittävät tenori Heikki Rainio ja pianisti Pasi Helin .

Tenori Heikki Rainio on keskittynyt urallaan passio- ja oratoriotehtäviin ja esiintynyt solistina kotimaan lisäksi muun muassa Yhdysvalloissa, Japanissa, Englannissa, Ruotsissa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Virossa ja Venäjällä.

Suomessa hänet tunnetaan lisäksi hengellisen musiikin ja liedien herkistä tulkinnoista. Rainio toimii Maarian seurakunnan johtavana kanttorina ja CCI-poikakuoron taiteellisena johtajana.

Pasi Helin puolestaan toimii Turun seudun musiikkiopistossa pianonsoiton opettajana ja säestäjänä. Lisäksi hän työskentelee vakituisena avustajana Turun filharmonisessa orkesterissa sekä Turun Musiikkiakatemian laululuokan pianistina.

Helin tunnetaan aktiivisena kamarimuusikkona, ja hän on poikkitaiteellisen Artsoppa ry:n ja Pianoaura ry:n aktiivijäsen.

Kesäkonserttisarja

2.6. Perniön kirkko, Joutsenlaulu, Heikki Rainio, tenori, Pasi Helin, piano

9.6. Salon kirkko, Uusilla uruilla, Kaisa Suutela-Kuisma, urut, Samuli Takkula, piano ja laulu

16.6. Kiikalan kirkko, Sonaatteja kesäillassa, Varpu Heikinheimo, viulu, Daniel Beskow, piano

23.6. Särkisalon kirkko, Folk goes classical, Saija Kivioja, laulu, Tiina Aho-Erola, viulu, Lea Pekkala, sello, Elisa Järvi, piano

30.6. Halikon kirkko, Roman tapaa Händelin, Vox Musarum: Noora Karhuluoma, laulu, Hanna Thiel, gamba, Marco Bonacci, cembalo

7.7. Muurlan kirkko, Rakkaimmat virteni, Hanna-Leena Keinänen, laulu, Miikka Lehtoaho, piano

14.7. Uskelan kirkko, Italian tuulet Suomen saloissa, Markku Mäkinen, urut

21.7. Suomusjärven kirkko, Romantiikan kuohuja, DuoCella: Ella Kiiski, sello, Henni Isojunno, piano

28.7. Kuusjoen kirkko, Holveista ja lehvästöistä, Kirsti Apajalahti, barokkiviulu, Pieta Mattila, barokkisello, Kaisamaija Uljas, teorbi

4.8. Angelniemen kirkko, Sointikylpyjä auringossa ja yössä, Laura Kokko & Kari Olamaa, viulu, Tiila Kangas, alttoviulu, Heidi Peltoniemi, sello, Anna Rinta-Rahko, basso

11.8. Yliskylän kirkko, Kaira – Rauhaa, Iida-Vilhelmiina Sinivalo, sello, Cheick Cissokho, kora, Lauri Wuolio, cupola

18.8. Kiskon kirkko, Let us sing and praise! Salon kanttorit, Jukka Saarinen, piano, Malla Lounasheimo, kontrabasso, Marko Soramäki, rummut

25.8. Perttelin kirkko, Aikojen loppu, Anna Angervo, viulu, Maija Juuti, sello, Janne Pesonen, klarinetti, Ville Hautakangas, piano