Kovat väitteet poliitikkojen suojelemisesta rikostutkinnassa toivat syytteet kahdelle poliisille – oikeus antaa ratkaisunsa tänään

Käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa kahden Helsingin poliisissa työskennelleen miehen rikossyytteistä. Jutussa syytetään Helsingin poliisin rikoskomisariota virkavelvollisuuden rikkomisesta, virkasalaisuuden rikkomisesta ja kunnianloukkauksesta ja vanhempana konstaapelina toiminutta miestä kunnianloukkauksesta ja perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä.

Syyttäjän mukaan rikoskomisario rikkoi virkavelvollisuuttaan ryhtymällä oma-aloitteisesti selvittämään, onko poliisi toiminut oikein kokoomuksen entistä puoluesihteeriä Harri Jaskaria koskevassa vanhassa tutkinnassa.

Rikosepäilyä perustellaan sillä, että poliisia koskevaa tutkintaa voi tehdä vain syyttäjä, ei toinen poliisimies. Pitkän uran talousrikostutkinnassa tehnyt rikoskomisario kiistää menneensä syyttäjän alueelle, mutta on kertonut esimerkiksi kuulusteluissa selvitelleensä mahdollista virkarikosta.

Vanhassa tutkinnassa, jota rikoskomisario penkoi, oli kysymys Jaskarin yli kymmenen vuotta vanhoista rikosepäilyistä. Häntä epäiltiin pahoinpitelyistä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja parituksesta. Suurin osa rikosepäilyistä, mukaan lukien paritus, kuivui kasaan. Jaskari tuomittiin lopulta vuonna 2007 laittomasta uhkauksesta, ja hän menetti paikkansa puoluesihteerinä.

Epäili, että poliitikkoja suojeltiin

Syytetty rikoskomisario kertoi kuulusteluissa, että alkoi kaivella Jaskarin vanhaa rikostutkintaa, koska arveli, että poliitikot olisivat päässeet vaikuttamaan tutkintaan.

Hän tapasi nyt kanssasyytetyn vanhemman konstaapelin asuinalueensa K-kaupassa loppukesästä 2017. Tuolloin hänelle entuudestaan tuttu konstaapeli muisteli esitutkintamateriaalin mukaan komisariolle, että Helsingin väkivaltayksikön pomona toiminut Kari Tolvanen olisi vaikuttanut paritustutkintaan epäasiallisesti vuonna 2006 tavattuaan pääministerinä toimineen Matti Vanhasen (kesk.) puistossa.

Suomen Kuvalehti kertoi jo ennen oikeudenkäyntiä, että vanhempi konstaapeli sanoi rikoskomisariolle poliisin saaneen Jaskarin entiseltä naisystävältä kuvia, joissa kokoomuspoliitikko Ilkka Kanerva ja tuolloin Euroopan investointipankissa työskennellyt presidentti Sauli Niinistö esiintyivät vähäpukeisten naisten kanssa eduskunnan saunassa. Poliisin esitutkintamateriaalista väitteiden sisältö on salattu.

Tällaista valokuvaa ei ole tämänhetkisen tiedon valossa löytynyt mistään, ja esimerkiksi jutun päätutkija on kiistänyt sellaisen olemassaolon. Vanhan Jaskari-jutun tutkinnanjohtaja ei ole kuvia kertomansa mukaan nähnyt, ja myös Jaskarin entinen naisystävä kiisti kuulusteluissa saunakuvien olemassaolon. Iltalehti kysyi häneltä asiaa viimeksi toukokuussa, ja kanta oli edelleen sama. Tolvanen kiistää väitteet, ja Matti Vanhanen on luonnehtinut niitä STT:lle absurdeiksi ja vieraiksi.

Niinistö kommentoi asiaa SK:lle sähköpostilla, jossa kiisti väitteet ja minkäänlaiset yhteydet koko asiaan. Presidentin kansliasta viestitettiin STT:lle, ettei Niinistö kommentoi asiaa enempää.

Kanervaa kuultiin asiassa todistajana, ja myös hän kiisti poliisin kuulusteluissa väitteet jyrkästi.

– Tuhannen prosentin varmuudella eivät pidä paikkaansa, tämä on täysin varma asia. En ole ollut koskaan edes huumattuna, (poliisin salaama osio) ei ole mahdollista päästä edes väärennetyillä papereilla. Ei ole teoreettisestikaan mahdollista, että tuollaisia valokuvia olisi olemassa, Kanerva sanoi viitaten salatussa osiossa ilmeisesti eduskunnan saunaan.

Virkarikostutkinta poiki kunnianloukkausepäilyn

Vanhempaa konstaapelia ja rikoskomisariota kuulusteltiin komisarion virkarikosepäilyn takia. He esittivät kuulusteluissa väitteen siitä, että nykyään kokoomuksen kansanedustajana toimiva Kari Tolvanen olisi väkivaltayksikön pomona epäasiallisesti vaikuttanut Jaskarin paritustutkintaan.

Tolvanen teki poliiseista tutkintapyynnön sillä perusteella, että esitutkintamateriaalin tullessa julkiseksi myös poliisien väitteet hänen epäasiallisesta toiminnastaan tulevat julkisuuteen. Näin myös kävi, ja nyt molempia poliiseja syytetään hänen kunniansa loukkaamisesta. Vanhempaa konstaapelia syytetään myös perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä, sillä hän oli väittänyt kuulusteluissa Tolvasen vaihtaneen hänet aikanaan pois Jaskari-tutkinnasta, jottei esitutkinnassa selvitettäisi paritusasiaa.

Vanhempi konstaapeli piti kertomuksestaan kiinni edelleen uudessa tutkinnassa.

Tolvasen mukaan poliisien väitteet ovat täysin valheellisia ja ne ovat omiaan aiheuttamaan vahinkoa, kärsimystä ja halveksuntaa. Hän vaatii syytetyiltä 1 500 euron kärsimyskorvauksia.

Rikoskomisarion syytetään lisäksi rikkoneen virkasalaisuuttaan. Syyttäjän mukaan hän olisi luovuttanut toimittajille vanhan esitutkintapöytäkirjan liitteen, joka on salassa pidettävä siinä olevien terveystietojen vuoksi. Pöytäkirja oli vielä vuonna 2007 julkinen, mutta sen salassapidosta on päätetty jälkikäteen uudelleen.

Yksi kysymys oikeudenkäynnissä onkin, onko salassa pidettävää tietoa vuodettu ja voiko jo kertaalleen julkistetun uudelleen salatun tiedon luovuttaminen olla rikollista.

Komisarion työhuone ja tekniikka pengottiin

Esitutkintamateriaalista selviää, että rikoskomisario päätyi tietovuotoepäilyn perusteella tutkintatoimien kohteeksi presidentinvaalien jälkeen tammikuun lopulla 2018. Hänen työhuoneensa ja varustekaappiinsa tehtiin erityiset etsinnät helmikuun alussa ja takavarikoitiin tietotekniset laitteet. Työkone, läppäri, muistitikut ja sähköposti pengottiin. Hänet myös päätettiin virallisesti pidättää virasta toukokuussa, ja virasta pidättäminen tuli voimaan heinäkuussa. Tutkinnassa ja oikeudessa on kuultu myös toimittajia.

Omatoimisesta tutkinnasta, virkasalaisuuden rikkomisesta ja kunnianloukkauksesta syytetylle rikoskomisariolle vaaditaan sakkorangaistusta. Toiselle miehelle syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta kunnianloukkauksesta ja perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä.

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/rikoskomisario-kiinnostui-poliitikon-vanhasta-paritusepailysta-yhtakkia-tyohuoneen-lukko-oli-vaihdettu-ja-kulkulupa-peruttu/?shared=1075673-47a660d7-4

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/d2e6a185-65ff-43bd-9fbc-9a633c6db308

STT

Kuvat: