Krista Kososen dominarooli valkokankaalle – suomalaiselokuva saa maailmanensi-iltansa tänään Cannesin elokuvajuhlilla

Suomalainen pitkä elokuva Koirat eivät käytä housuja esitetään tänään maailmanensi-illassaan Cannesin elokuvajuhlilla Ranskassa. Elokuva on draama ja musta komedia, jossa leskeksi jäänyt mies löytää lohtua sadomasokistisista roolileikeistä. Päähenkilöä näyttelee Pekka Strang ja salaperäistä dominaa Krista Kosonen.

Koirat eivät käytä housuja esitetään Cannesissa Directors’ Fortnight -esityssarjassa. Se ei siis kilpaile pääpalkinnosta Kultaisesta palmusta. Samassa Director’s Fortnight -sarjassa nähdään nyt myös Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnon taannoisen voittajan Lav Diazin sekä Takashi Miiken ja Robert Rodriguezin uudet elokuvat.

Koirat eivät käytä housuja -elokuvan on ohjannut Jukka-Pekka Valkeapää. Hänet on aiemmin palkittu parhaan elokuvan ja ohjauksen kotimaisella Jussi-palkinnolla elokuvastaan He ovat paenneet (2014).

Valkeapää kertoi aiemmin STT:lle, että näyttelijä Kosonen pohti pitkään, ottaako roolin vastaan.

– Hänellä oli omat epäilyksensä. Aihepiiri ja roolihenkilö herättivät epävarmuutta siitä, onko tämä hyvä juttu. Kristan kysymykset ja käsikirjoituksen haastaminen olivat iso apu hahmon kehittämisessä, ohjaaja paljastaa.

Cannesia pidetään maailman merkittävimpänä elokuvafestivaalina. 2000-luvun aikana siellä on tähän mennessä nähty Suomesta neljä pitkää elokuvaa: kolme Aki Kaurismäen ohjausta ja viimeisimpänä Juho Kuosmasen Hymyilevä mies, joka myös voitti esityssarjansa Un certain regardin pääpalkinnon 2016.

Tänä vuonna Cannesin ohjelmistoon kuuluu myös suomalainen lyhytelokuva, ohjaaja Teemu Nikin teos All Inclusive.

