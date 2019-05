KRP tutkii taidekauppaan liittyvää petoskokonaisuutta – ”Väärennetystä taiteesta ei ole kyse, mutta tietyllä tavalla on erehdytetty”

Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii taidekauppaan liittyvää petosrikoskokonaisuutta Pirkanmaalla. Tutkinnanjohtaja Jussi Luoto sanoo, että törkeistä petoksista epäillään kahta ihmistä.

– Väärennetystä taiteesta ei ole kyse, mutta kun rikosnimike on törkeä petos, niin tietyllä tavalla on erehdytetty, Luoto sanoo STT:lle.

Esitutkinta on Luodon mukaan niin alussa, että epäillyn rikoshyödyn tai petoksen uhrien määrää ei voi vielä kommentoida.

– Selvityksiä on tehty pidemmän aikaa, mutta varsinainen esitutkinta on ihan alkuvaiheessa.

Epäillyt ovat kiistäneet petosrikokset osittain.

Toinen epäilty tuomittu vankilaan väärennysten myynnistä

Luoto sanoo, että epäillyt petosrikokset tulivat poliisin tietoon muiden taiderikosten tutkinnassa. Kyse on viime vuonna Pirkanmaan käräjäoikeudessa tuomitusta kokonaisuudesta, jossa viisi miestä tuomittiin ehdottomaan vankeuteen taideväärennysten kaupittelusta.

Nyt tutkittavan petosrikosjutun toinen epäilty tuomittiin taideväärennysjutussa. Mies sai käräjillä kolmen vuoden vankeustuomion väärennysten myynnistä.

Toinen epäilty on taidekonsultointi ja -myyntiyrityksen johtoon kuuluva mies. Häntä ei syytetty väärennysjutussa.

Aiemmassa taidejutussa myytiin yli 115 väärennettyä teosta

Käräjillä aiemmin tuomitussa jutussa väärennettyjä teoksia oli myyty kaikkiaan yli 115 kappaletta yhteensä 1,3 miljoonalla eurolla. Ostajina oli yli kolmekymmentä ihmistä tai yritystä vuosina 2004-2014. Kallein yksittäinen taulu oli Akseli Gallen-Kallelan teokseksi väitetty ”Imatrankoski”, josta yksityishenkilö maksoi 135 000 euroa. Myytävänä oli myös muun muassa väärennettyä Pekka Halosta, Eero Nelimarkkaa ja Ellen Thesleffiä.

Tuomitut määrättiin korvaamaan asianomistajille yli 1,2 miljoonan euron vahingot.

Käräjätuomio ei ole lainvoimainen. Kokonaisuutta on tarkoitus käsitellä Turun hovioikeudessa syksyllä.

STT

