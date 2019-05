Kummipäivä tuo kummit esille

Ensi sunnuntaina 2. kesäkuuta vietetään valtakunnallista kummipäivää.

Kummeuden kunniaksi nimettyä kummipäivää on vietetty muutamana vuonna muun muassa pääkaupunkiseudun seurakunnissa. Tänä vuonna kummipäivä on laajentunut ensi kertaa valtakunnalliseksi. Päivän vietossa on mukana kymmeniä seurakuntia eri puolilla Suomea.

Kummipäivällä kirkko haluaa korostaa kummeuden merkitystä myös nykyaikana. Kirkko muistuttaa, kuinka suuri asia kummeus edelleen on.

Tänä päivänä sukulaiset ovat usein kaukana, ja entiset tiiviit kyläyhteisöt ovat kadonneet. Tässä muuttuneessa tilanteessa kummit voivat olla niin kummilapsen kuin hänen vanhempiensa elämässä tärkeässä roolissa antamassa iloa arjessa ja tukea vaikeina hetkinä.

Suomessa on satoja tuhansia kummeja ja kummilapsia. Kummeus merkitsee erityistä suhdetta kummilapsen ja kummin välillä. Myös kummiksi kutsumista pidetään edelleen arvokkaana luottamustehtävänä.

Lapsen kummiksi voi evankelisluterilaisen kirkon mukaan päästä vain kirkkoon kuuluva henkilö, joka on konfirmoitu. Pääsääntö on, että lapsella on kaksi kelpoisuusehdot täyttävää kummia.

Vuonna 2010 kirkolliskokous hyväksyi uudistuksen, jonka mukaan poikkeustilanteessa riittää yksi kummi. Poikkeusluvat ovat lisääntyneet, sillä perheet eivät välttämättä enää löydä lähipiiristään kahta kirkkoon kuuluvaa kummia.

Kummipäivänä seurakunnat tarjoavat eri puolilla Suomea yhteistyökumppaneidensa kanssa monenlaista tekemistä kummeille kummilastensa kanssa. Erityisesti isommat seurakunnat ovat lähteneet mukaan kummipäivän tapahtumien järjestämiseen.

Kummipäivän vietto ei vaadi kuitenkaan ulkopuolisen tahon järjestämää tekemistä. Jokainen kummi voi keksiä kummilapsensa kanssa oman tavan viettää päivää. Kummipäivä on joka tapauksessa hyvä muistutus siitä erityissuhteesta, joka kummilapsen ja hänen kummiensa välillä on.

Välimatkat ja aikataulut eivät aina anna mahdollisuutta tapaamiseen, mutta viestit ja puhelut eivät etäisyyksistä välitä. Jokaisella kummilla on oma tapansa olla kummi, mutta kummisuhdetta kannattaa vaalia.