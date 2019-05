Kummola: ”Vertaan Lake Placidin ihmeeseen, menee ehkä sen ohi”

Suomen jääkiekkoliiton entinen puheenjohtaja ja pitkän ajan jääkiekkovaikuttaja Kalervo Kummola vertasi Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen saavuttamaa maailmanmestaruutta Lake Placidin olympialaisten otteluun, jossa Yhdysvaltojen opiskelijapitoinen joukkue kukisti pelätyn Neuvostoliiton punakoneen ja marssi turnauksessa lopulta olympiavoittoon vuonna 1980.

– Eihän mestaruuksia voi verrata, mutta vertaisin Lake Placidin olympialaisiin ja Yhdysvaltojen ihmeeseen, Kummola kertoi STT:lle puhelimessa ja viittasi Miracle On Ice -nimen saaneeseen otteluun.

– Menee ehkä sen ohi. Varsinkin kun miettii, millaiset joukkueet voitettiin kolmessa viime ottelussa, Kummola jatkoi.

Altavastaaja Suomi voitti puolivälierässä Ruotsin 5-4 jatkoajalla, välierässä Venäjän 1-0 ja loppuottelussa Kanadan 3-1.

– Kaapo Kakko hoiti turnauksen alun ja Marko Anttila lopun. Ei vaan, kyllä tämä oli koko joukkueen hieno suoritus, Kummola tuumi.

Kummola halusi silti nostaa esille Anttilan, joka teki Ruotsia vastaan tärkeän 4-4-tasoituksen kolmannen erän lopussa, upotti Venäjän 1-0-maalillaan ja laukoi kaksi maalia 3-1-voittoon päättyneessä finaalissa Kanadan maaliin.

– Anttilalla oli pisteet 0+0 ennen pudotuspelejä. En ole tällaista nähnyt koskaan, että sama mies nousee noin esiin pudotuspeleissä. Hänen lisäkseen maalivahti Kevin Lankinen oli huikea, Kummola sanoi.

”Jaloselta hyvä liike”

Miesten MM-kilpailuihin Suomi lähti kokemattomalla joukkueella, joka sai osakseen kritiikkiä.

– Jukka Jaloselta oli hyvä liike lukita kokoonpano ajoissa. Se lisäsi joukkueen yhtenäisyyttä, kun ei ollut kahta tai kolmea paikkaa auki, Kummola näki.

Tällä kaudella Suomen alle 20-vuotiaiden miesten maajoukkue saavutti MM-kultaa ja naisten maajoukkue MM-hopeaa, joten kausi on ollut menestys. Alle 18-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue saavutti MM-pronssia. Vain alle 18-vuotiaiden poikien maajoukkue jäi ilman mitalia kauden arvokilpailuissa.

– Naiset olivat moraalinen voittaja, Kummola jyrähti ja viittasi videotarkastuksen jälkeen vietyyn mestaruuteen huhtikuisissa MM-kotikisoissa.

– Nyt on ollut mielenkiintoista seurata vähän etäämmältä. Pitkäaikainen työ Suomessa on johtanut menestykseen eri maajoukkueissa. Näyttää valoisalle myös tulevaisuuteen, Kummola näki.

STT

Kuvat: