Kuski kiisti kaahaamisen Perniön kuolonkolarissa

Matkustajan kuolemasta syytetty virolaismies kertoi oikeudenkäynnissä Salossa tiistaina, että hän oli ajanut vain yhdeksääkymppiä. Auto syöksyi ulosajossa Perniöntieltä yli kahdensadan metrin päähän pellolle viime elokuussa.

– Auto oli vanha. Se alkoi täristä, jos ajoi liian kovaa, syytetty perusteli oikeudessa.

Kihlakunnansyyttäjä Ville Urpomäki vaati miehelle rangaistusta muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Ulosajossa menehtyi etupenkillä istunut 25-vuotias liettualaismies.

– Nopeuden on täytynyt olla huomattava. Hän on aiheuttanut matkustajan kuoleman törkeällä huolimattomuudella, syyttäjä totesi.

Kortiton virolaismies oli ratissa 1,8 promillen humalassa. Hän käytti turvavyötä ja selvisi vähin vammoin.

Parikymmentä vuotta vanha Opel Safira suistui oikealle ojaan alamäessä, jossa Perniöntie kaartuu vasemmalle vähän ennen Perniöntien ja Kemiöntien kiertoliittymää. Tila-auto kulkeutui parinsadan metrin päässä pellolla vielä yli syvän ja leveän ojan, jossa oli vettä.

Vainaja löytyi muutaman metrin päässä autosta. Turvavyö ei ollut kiinni.

Aamuöiselle onnettomuudelle ei löytynyt silminnäkijöitä. Oikeudenkäynnissä yritettiin saada selvyyttä lähinnä kuljettajan muistikuvista. Venäjän kielen tulkki käänsi.

– En muista tapahtunutta. Juuri siinä kohdassa menetin muistin, syytetty sanoi.

Syyttäjän ja puolustusasianajaja Veli Ahteen kysellessä mies muisti hetkittäisiä välähdyksiä sieltä täältä. Yksi muistikuvista oli se, että matkustaja olisi tarttunut hänen käteensä. Kysymyksiä herätti se, missä vaiheessa.

Syytetty muisteli, että matkustaja oli häirinnyt hänen ajamistaan soittamalla musiikkia kovaa ja ”tanssimalla” etupenkillä.

– Miksi ette pysähtynyt, jos hänen käytöksensä häiritsi, syyttäjä kysyi.

– Tavoite oli päästä nopeasti kotiin ja nukkumaan, kun aamulla piti mennä töihin, mies vastasi.

Hän asui ja oli töissä tuolloin Perniössä.

Ainoana todistajana oikeus kuuli onnettomuuspaikan tutkinutta Salon poliisin konstaapelia. Häneltä kysyttiin arviota turma-auton vauhdista.

– Nopeutta on ollut yli sallitun. Huomattavasti enemmän kuin vähän enemmän, konstaapeli muotoili.

Alueella on kahdeksankympin nopeusrajoitus.

Syytetty myönsi törkeän rattijuopumuksen ja kortitta-ajon, mutta kiisti, että kuolemantuottamus ja liikenneturvallisuuden vaarantaminen olisivat törkeitä.

– Hän on kertonut muistikuvansa uskottavasti. On selvää, ettei hän ole ajanut huomattavaa ylinopeutta. Auto on edennyt pyörillään kuivalla pellolla, asianajaja Ahtee näki.

Syyttäjä Urpomäki piti kiinni vauhdista ja vaatimuksistaan.

– Auto on mennyt pellolla yli 200 metriä ja vielä ojankin yli. Ei ole myöskään suoraan väitetty, että uhri olisi aiheuttanut onnettomuuden.

Syyttäjä myös muistutti, että poliisikuulusteluissa virolaismies oli kertonut ajaneensa sataa.

Syyttäjä vaatii vuoden ehdollista vankeusrangaistusta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antanee tuomion vasta kesäkuun lopulla. Tuomion kääntäminen venäjäksi ja liettuaksi vie aikaa.

Virolaismiestä ei ole aiemmin tuomittu rikoksista.

Kymmeniä uhreja vuodessa

Rattijuoppojen aiheuttamissa liikenneonnettomuuksissa on 2010-luvulla kuollut 40–70 ihmistä vuodessa. Suurin osa uhreista menehtyy ulosajoissa.

Salossa edellinen matkustajan kuolemaan johtanut rattijuopon ulosajo Salossa oli keväällä 2017. Tuolloin kuoli autokyydissä ollut ollut 44-vuotias hankolaismies. Kuskina oli hankolainen teinipoika 2,17 promillen humalassa.

Musta Chrysler Neon romuttui Perniöntiellä lähellä Mahtinaisentien risteystä. Auto syöksyi tieltä, törmäsi ojan penkkaan, lensi ilmassa ja rysähti katolleen yli kolmenkymmenen metrin päähän ojasta.

Vakavasti loukkaantunut matkustaja menehtyi vammoihinsa seitsemän tunnin kuluttua.

Vauhtia kuudenkympin alueella oli ollut 120 kilometriä tunnissa. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun 17-vuotias kuski oli kaahannut autolla juovuksissa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi teinirikollisen törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja kortitta-ajosta.

Tuomio oli kahdeksan kuukautta ehdotonta vankeutta.