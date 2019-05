Poliisi: Kymmeniä alaikäisiä mukana seksuaalista materiaalia levittäneessä Whatsapp-ryhmässä

Poliisi kertoo selvittäneensä tapauksen, jossa kymmeniä alaikäisiä on ollut mukana seksuaalista materiaalia levittäneessä Whatsapp-ryhmässä. Se jakoi muun muassa seksuaalirikoksiin liittyviä kuvia ja väkivaltakuvia sekä aikuisille tarkoitettuja pornokuvia.

Vyyhti alkoi selvitä, kun Itä-Suomen poliisille tehtiin ryhmästä viime kuussa rikosilmoitus.

Whatsapp-ryhmässä on poliisin mukaan ollut mukana yli 60 nuorta eri puolilta Suomea. He ovat esiintyneet pääosin nimimerkeillä, mutta poliisi on selvittänyt niiden takana olevien henkilöllisyydet. Ryhmän ylläpitäjänä on ollut eteläsuomalainen nuori.

Ryhmän jäsenet ovat tekoaikaan olleet enimmäkseen alle 15-vuotiaita. Itä-Suomen poliisilaitos on välittänyt tutkinnasta ja sen tuloksista tiedon nuorten kotipaikkakunnan lastensuojelun viranomaisille sekä poliisille mahdollisia jatkotoimia varten.

Ryhmässä jaetut kuvat ja videot on jaettu jo muualla internetissä julkaistuista lähteistä. Sen sijaan poliisi kumoaa huhut, joiden mukaan kuvattavina olisi ollut useita itäsuomalaisia lapsia tai nuoria. Esitutkinnan mukaan tämä ei pidä paikkansa.

STT

