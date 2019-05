Lääkäripula ei hellitä Somerolla

Somerolla joudutaan miettimään terveyskeskuksen päivystyksen supistamista, koska virkoihin ei löydy vakinaisia lääkäreitä.

Someron terveyskeskuksessa on seitsemän lääkärin virkaa, mutta vain kolmessa on vakinainen tekijä. Kaupunki perusti viimeksi viime marraskuussa yhden uuden lääkärin viran panostaakseen toimivaan perusterveydenhuoltoon.

Someron lääkäripula ei ole uusi asia. Jo 30 vuotta sitten terveyskeskukseen yritettiin houkutella lääkäreitä palkanlisällä. Tepsiviä keinoja ei ole kuitenkaan löytynyt, sillä Somero ei ole ongelman kanssa yksin.

Terveyskeskukset eivät houkuttele nykylääkäreitä, jotka valitsevat mieluummin sairaalatyön ja erikoistumisen.

Etäämpänä kasvukeskuksista sijaitsevien pienehköjen terveyskeskusten vetovoima on erityisen heikko. Someron kokemusten mukaan nuoret lääkärit karsastavat erityisesti pitkiä päivystysvuoroja ja niihin kuuluvaa raskasta vastuuta.

Someron terveyskeskus on onnistunut tarjoamaan kroonisesta lääkäripulasta huolimatta yllättävän toimivat palvelut. Terveyskeskus muun muassa päivystää maanantaista torstaihin kello 19:ään, mitä voi pitää vajaa 9 000 asukkaan kunnassa hyvänä tilanteena.

Someron on pelastanut sijaisten saaminen. Esimerkiksi tulevaksi kesäksi ja loppuvuodeksi terveyskeskukseen on löydetty varsin hyvin sijaislääkäreitä.

Oma iltapäivystys ja pula vakinaisista lääkäreistä on johtanut kuitenkin siihen, että iso osa terveyskeskuksen lääkärien vastaanotosta painottuu päivystykseen.

Arvioiden mukaan jopa 80 prosenttia Someron päivystyspotilaista ei kuuluisi päivystykseen. Tämä kertoo somerolaisten tottuneen siihen, että terveyskeskuksen päivystyksestä saa avun helposti ja nopeasti.

Somerolla selvitetään nyt vaihtoehtoa, jonka mukaan päivystys loppuisi jatkossa Somerolla arkisin jo kello 16 lukuun ottamatta yhtä pidempää päivää viikossa. Perusturvalautakunnan on määrä ottaa mahdollisiin päivystysmuutoksiin kantaa kesäkuussa.

Lisäpaineita päättäjille tuo se, että terveyskeskuksen kaksi pitkäaikaista lääkäriä on tulossa eläkeikään. Uusia vakinaisia lääkäreitä olisi pian pakko löytää.