”Laittoman maahantulon paine itärajalla korkea, mutta raja pitää hyvin Venäjän puolella”

Laittoman maahantulon paine Suomen itärajalla on nyt korkeampi kuin yleensä, arvioi rajavalvontavalmiusyksikön päällikkö, everstiluutnantti Jaakko Olli Rajavartiolaitokselta. Hyvä uutinen tilanteessa on hänen mukaansa se, että Venäjän puolella raja pitää.

– Venäjä estää tehokkaasti laittoman Suomeen pyrkimisen. Me olemme ottaneet kiinni alkuvuoden aikana vain muutamia Suomeen Venäjältä laittomasti päässeitä. Suomen puolella tilanne on siis ollut normaali, Olli kertoo STT:lle.

Ilta-Sanomat uutisoi keskiviikkona, että Venäjän rajaviranomaisten mukaan kolmansien maiden kansalaisia pyrkii nyt joukolla Venäjän kautta laittomasti kohti Suomea ja Eurooppaa.

– Ei tuo tieto ole mikään yllätys meille. Esimerkiksi viime vuonna Venäjän rajavartiopalvelu otti kiinni Suomen-vastaisella rajalla noin 1 100 henkilöä, jotka olivat pyrkimässä laittomasti tänne. Määrä on viisinkertainen tavanomaiseen verrattuna, everstiluutnantti sanoo.

Takapiruna järjestäytynyt rikollisuus

Ollin mukaan ongelman taustalla on FAN-ID-järjestelmä, jonka Venäjä otti käyttöön viime vuoden jalkapallon MM-kisoja varten. Kisajärjestelmään rekisteröitymällä ulkomaalaiset pääsivät Venäjälle ilman viisumia.

Tästä syntyi porsaanreikä laittomalle maahanmuutolle.

– Henkilöt, jotka eivät olleet tulossa MM-kisoihin, alkoivat hyödyntää systeemiä päästäkseen lähemmäs EU:n ulkorajoja.

Suomen ja Venäjän viranomaiset ovat arvioineet, että FAN-ID:n väärinkäyttö saattaisi jatkua jonkin verran myös tänä vuonna.

– On myös syytä muistaa, että kaikkeen laittomaan maahantuloon liittyy järjestäytynyt rikollisuus. Rikollisryhmittymät etsivät jatkuvasti uusia reittejä ihmisten salakuljetukseen ja laittomaan maahantuontiin. Voi olla, että FAN-ID:n käyttö toi näiden rikollisten tietoon entistä paremmin Suomen ja Venäjän välisen rajaosuuden, Olli summaa.

Rajavalvonta kattaa Suomessa itärajan lisäksi lentokentät sekä ne satamat, joihin tulee ulkorajaliikennettä. Sen sijaan Ruotsin ja Norjan vastaiset rajat ovat Schengen-rajoja, joten niillä ulkorajavalvontaa ei tehdä.

