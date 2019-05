Leijonien kullasta riemuitaan illalla kansanjuhlassa – kahdeksan vuotta sitten mestarijoukkueen päihtynyt käytös herätti keskustelua

Jääkiekon MM-kultaa voittanut Suomen jääkiekkomaajoukkue palaa Suomeen tänään iltapäivällä, kertoo Jääkiekkoliitto tiedotteessa. Lento lähtee Slovakian Bratislavasta kello 11 Suomen aikaa, ja mestarijoukkue laskeutuu Helsinki-Vantaan lentoasemalle kello 14. Saapumisen yhteydessä järjestetään viralliset onnitteluseremoniat.

Jääkiekkoliiton mukaan illalla järjestettävästä kansanjuhlasta on luvassa tietoa aamupäivällä.

Kun Suomi voitti edellisen kerran maailmanmestaruuden 2011, kansanjuhla järjestettiin Helsingin Kauppatorilla finaalia seuranneena maanantai-iltana. Tuolloin puheenaiheeksi nousi se, kuinka vahvasti päihtyneitä monet kultaleijonista ja joukkueen taustahenkilöistä olivat saapuessaan torijuhliin lentokentältä.

Pelaajien käytöstä paheksui julkisesti muun muassa Suomen Liikunnan ja Urheilun SLU:n pääsihteeri Teemu Japisson, jonka mielestä alkoholin käytössä tapahtui ylilyöntejä.

Huomiota herätti esimerkiksi Leijonien Anssi Salmelan presidentti Tarja Haloselle antama pitkä ja spontaani halaus. Halonen kommentoi myöhemmin, että on ymmärrettävää, että juhliminen on voinut mennä joiltakin vähän yli.

Siinä missä tämän kevään MM-kultajuhlien trendisanaksi on noussut kapteeni Marko Anttilaan viittaava Mörkö, oli vuonna 2011 kaikkien huulilla ilmaveivi. Mikael Granlundin välierässä Venäjää vastaan tekemä ilmaveivimaali jäi tuon turnauksen ikimuistoisimmaksi hetkeksi.

Kevään 2011 kultajuhlista muistetaan myös maalivahtivalmentaja Pasi Nurmisen kaatuminen lentokoneen portaissa Helsinki-Vantaan lentokentällä suoraan MM-pokaalin päälle. Somehitiksi noussut tapaus sai nimityksen Pasi Nurmisen ilmaveivi.

Vuonna 1995 Suomen ensimmäisen jääkiekon maailmanmestaruuden kultajuhlista muistetaan muun muassa joukkueen ajaminen avoautoletkassa Helsingin keskustan kansanjuhlaan. Tapahtumaan osallistui noin satatuhatta suomalaista.

24 vuoden takaisten MM-kultajuhlien ikonisimpiin elementteihin kuului myös ruotsalaisilta lainattu juhlintabiisi Den glider in.

Helsingin Kauppatori täyttyi jo yöllä

Vaikka kultajoukkue saapuu Suomeen vasta myöhemmin tänään, ovat suomalaiset kiekkofanit juhlineet mestaruutta jo olan takaa. Heti mestaruuden ratkettua hieman ennen puoltayötä Helsingin Kauppatorille alkoi kerääntyä juhlijoita. Villeintä meno oli Havis Amandan patsaan luona, jossa useat fanit riisuutuivat koleassa kevätyössä alushoususilleen ja menivät suihkulähteeseen juhlimaan.

Yhdeltä yöllä Kauppatorin alueelle oli kerääntynyt noin 10 000 ihmistä.

Poliisin mukaan yön juhlinta Helsingissä sujui pääosin rauhallisesti joitakin häiriökäyttäytymisiä lukuun ottamatta. Poliisi kertoi ottaneensa muutamia ihmisiä kiinni.

Öisiä juhlia nähtiin myös monien muiden kaupunkien keskustoissa.

STT

