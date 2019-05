Liettua valitsee tänään uuden presidentin

Liettualaiset äänestävät tänään presidentinvaalien toisella kierroksella, jossa paikasta maan johdossa kilpailevat ekonomisti Gitanas Nauseda ja konservatiivinen entinen valtiovarainministeri Ingrida Simonyte. Simonyte voitti erittäin niukasti Nausedan ensimmäisellä kierroksella kuun alussa saaden runsaat 31,1 prosenttia äänistä. Nauseda puolestaan keräsi 30.95 prosentin potin.

Tuoreita mielipidemittauksia ei ole käytettävissä, mutta asiantuntijat uskovat Nausedan voittavan, koska hän on puolueista riippumaton ehdokas.

– Pidän molemmista ehdokkaista, mutta äänestän Nausedaa. Hän ei ole riippuvainen poliittisista puolueista, joten ne eivät pysty kontrolloimaan tai painostamaan häntä. Hänen päämääränään on yhdistää kaikki, aprikoi Vilma Abromavitshiene, 63.

Vaalien voittaja seuraa presidenttinä Dalia Grybauskaitea, 63, jolle tulee täyteen kaksi kautta virassa, joten hän ei voi enää asettua ehdolle.

Liettuan köyhyys on johtanut jyrkkään asukasmäärän laskuun, kun ihmisiä on muuttanut joukoittain Länsi-Eurooppaan paremman elämän toivossa. Äskettäisen EU-raportin mukaan miltei kolmasosaa liettualaisista uhkaa köyhyys tai syrjäytyminen. Riski on lähes kaksinkertainen maaseudulla.

Liettuassa presidentti johtaa ulkopolitiikkaa ja osallistuu EU:n huippukokouksiin, mutta hän neuvottelee pääministerin ja muun hallituksen kanssa. Presidentti nimittää myös tärkeimmät virkamiehet.

