Salon Lukkarinmäki-seuran perustama Lukkarinmäen puolesta -adressi on kerännyt kahdessa viikossa noin 1 300 nimeä. Adressi on allekirjoitettavissa sähköisesti Adressit.comissa, missä nimiä on tullut tähän mennessä yli 1 000. Lisäksi adressin paperiseen versioon voi kirjoittaa nimensä Salon pääkirjastossa.

Helatorstaina paperinen adressi on allekirjoitettavana Lukkarinmäessä, missä Lukkarinmäki-seura järjestää Lukkarinmäen puolesta -tapahtuman. Tapahtuma pidetään Raivaajankadun ja Kulkurinkujan risteyksessä.

Adressia kerätään Lukkarinmäen asuinalueen säilyttämisen puolesta. Salon ja Espoon välisen oikoradan on suunniteltu kulkevan Lukkarinmäen läpi. Linjausvaihtoehtoja on neljä, ja ne kaikki halkaisisivat Lukkarinmäen. Adressin tavoitteena on, että hankkeessa tutkittaisiin vielä muita vaihtoehtoja.

– Tarkoitus on, että tapahtumassa allekirjoitetaan adressia, mutta mukaan voi tulla muutenkin. Osallistumalla voi osoittaa tukensa asian puolesta, sanoo Lukkarinmäki-seuran puheenjohtaja Otto Bernoulli.

Tapahtumassa on mahdollisuus päästä tutustumaan Lukkarinmäki-seuran syksyllä siivoamaan Raivaajankadun pommisuojaan, joka on normaalisti lukittuna. Oma taskulamppu kannattaa ottaa mukaan.

Lisäksi tapahtumassa voi käydä opastetusti katsomassa paikkoja, joista ehdotetut linjausvaihtoehtoehdot menisivät. Luvassa on myös kahvitarjoilu sekä musiikkia, jota tarjoaa Sampsa Sarparanta klo 14.30.

Lukkarinmäki-adressi on allekirjoitettavissa vielä helatorstain jälkeenkin, mutta kiirettä kannattaa pitää. Adressi on tarkoitus luovuttaa päättäjille kesäkuun aikana.

– Toivomus on, että ihmiset olisivat kesäkuun alkupuolella tehneet allekirjoituksensa, Bernoulli kertoo.

Museovirasto on arvioinut Uskelan kirkonmäen ja Lukkarinmäen esikaupunkiasutuksen valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Lukkarinmäki on myös ehdokkaana Suomen Kotiseutuliiton järjestämässä Vuoden kaupunginosa 2019 -kilpailussa.

Lukkarinmäki-seuran jäsen Timo Lähteenmäki on rummuttanut netissä adressin puolesta, ja hän on saanut huomata, että moni salolainen on lukkarinmäkeläisten tukena.

– Vain muutama ihminen on ollut esitettyjen ratalinjausvaihtoehtojen puolella.

Lähteenmäelle on käynyt selville, että monelle päättäjällekin linjausvaihtoehdot ovat tulleet yllätyksenä.

– He ovat luulleet, että juna menisi koko matkan tunnelissa. Asiaa on ryhdytty ajamaan Salon kärkihankkeena liian vähin tiedoin, Lähteenmäki toteaa.

Lukkarinmäen puolesta -tapahtuma Salossa, Raivaajankadun ja Kulkurinkujan risteyksessä 30. toukokuuta klo 14–16