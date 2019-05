Mayn seuraajaksi tunkua Britanniassa

Kilpaan Britannian konservatiivien puheenjohtajuudesta ja samalla pääministerin salkusta ilmoittautui sunnuntaina jo kahdeksas ehdokas, kun ympäristöministeri Michael Gove kertoi tavoittelevansa pestiä.

Ilmoittautumisia voi tulla vielä lisää, sillä Britannian lehdissä on ennakoitu, että kisaan lähtee toistakymmentä ehdokasta. Ennen Govea tyrkylle ovat ehtineet muun muassa ex-ulkoministeri Boris Johnson ja viran nykyinen haltija Jeremy Hunt sekä kehitysyhteistyöministeri Rory Stewart.

Britannian pääministeri Theresa May ilmoitti eroavansa perjantaina. Konservatiivien puheenjohtajuuden hän jättää jo kesäkuun alussa, mutta pääministerinä hän jatkaa siihen saakka, kunnes uusi pääministeri on valittu.

Konservatiivien on määrä valita uusi puheenjohtaja heinäkuun lopussa.

STT

Kuvat: