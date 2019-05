Me olemme fanikansa

Murtuneen yhtenäiskulttuurimme viimeinen graniittinen pala, jääkiekon miesten MM-kisat, osoitti taas hämmästyttävän voimansa. Reilut kaksi viikkoa puoli Suomea valvoi ja jännitti, uskoi ja manasi, kunnes lopulta sekosi.

Sunnuntain finaali oli Suomen historian katsotuin jääkiekko-ottelu. Finaalia seurasi 3,14 miljoonaa suomalaista eli noin 57 prosenttia koko kansasta.

Lukema on täysin poikkeuksellinen. Esimerkiksi vuoden 2014 jalkapallon MM-finaalia Saksa–Argentiina seurasi ”vain” 42 prosenttia saksalaisista ja vuoden 1998 MM-kotikisojen finaalia Ranska–Brasilia 40 prosenttia ranskalaisista.

Niille, joiden muisti kantaa kirkkaana kahdeksan vuoden taakse edellisen MM-kullan aikoihin, kaava oli tuttu:

1) Kaikki tapahtui nopeasti ja odottamatta (2011 odotettiin mitalia, 2019 ei edes sitä)

2) Kansa sai uuden kultasankarin (2011 Granlund, 2019 Mörkö)

3) Mertarannan kysymyksestä tuli lentävä lause (2011 ”Taivas varjele, mitä sieltä tulee?”, 2019 ”Löikö Mörkö sisään?”)

4) Syntyi kesärenkutus (2011 Poika Saunoo, 2019 ”Löikö Mörkö sisään?”)

Ja kuten kahdeksan vuotta sitten, kaikki Suomen katu-uskottavat torit, myös se kaunein kaikista, täyttyivät nuorista ja iloisista kansalaisista. Suomen tilastoitu maine maailman onnellisimpana kansana piti ainakin hetken paikkansa myös empiirisesti.

Mutta mitä tämä kaikki kertoo urheilukulttuuristamme?

Jääkiekon maailmanmestaruus saa meidät edelleen syttymään täyteen roihuun ja menettämään kaiken suhteellisuudentajun lopulta varsin harmittomalla tavalla. Ilmiö on vain voimistunut, kun mestaruuksien välinen aika on pysynyt kohtuullisen pitkänä – samaan aikaan muissa lempilajeissamme kilpailu on koventunut ja sitä kautta huippu-urheilumenestys on romahtanut.

Olemme myös entistä vahvemmin tv-urheilukansa. Tilastokeskuksen tekemän vapaa-aikatutkimuksen mukaan vain 46 prosenttia kymmenen vuotta täyttäneistä suomalaisista kävi katsomassa paikan päällä jotain urheilulajia vuonna 2017. Esimerkiksi kovia tv-lukuja kerääviä hiihtoa tai yleisurheilua näki paikan päällä vain viisi prosenttia suomalaisista, mikä oli yhtä paljon kuin raveja. Jääkiekon luku oli luonnollisesti kovin, mutta sekin vain 21,2 prosenttia.

Siksi suomalaisia on helppo kutsua maailman parhaiksi faneiksi. Fani hakee urheilusta ennen kaikkea mukavuutta ja positiivisia kokemuksia, joita saa helposti myös television välityksellä.

Maajoukkueet, varsinkin Leijonat, ovat fanin ihannekohde: Jääkiekon MM-kisat pelataan joka kevät ja mahdollisuus torijuhliin on aina olemassa. Ja jos torijuhlia ei tule, yritetään uudestaan ensi keväänä.

Kun Suomessa fanitetaan maajoukkuetta, muualla kannatetaan seuraa. Kannattamisen ja fanituksen suurin ero on sitoutumisessa. Kannattaja sitoutuu seuraan usein jo syntymästään asti. Vastoinkäymiset vain vahvistavat sidettä seuraan, eikä kannattaminen lopu koskaan.

Kun kannattaja kritisoi, fani tsemppaa. Kannattaja voi joskus pelätä enemmän häviötä kuin toivoa voittoa, sillä tappio viholliselle vaikuttaa arkeen, jopa ihmissuhteisiin. Fanille vastustaja ei ole vihollinen, eikä tappio kalva kauaa.

Suomalaiseen urheilukulttuuriin ehdoton ja intohimoinen kannattaminen ei sovi – ainakaan suuressa mittakaavassa. Olemme aivan liian sivistynyt ja rationaalinen yhteiskunta ymmärtääksemme jotain niin pöhköä kuin aitoa ja elinikäistä rakkautta urheiluseuraan.

Mutta olemme kuitenkin tarpeeksi pöhköjä täyttääksemme suihkulähteet kalpealla lihalla, jos Leijonat voittaa maailmanmestaruuden.