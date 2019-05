Mennään julkisilla

LIISA WRIGHT. Olen käyttänyt omaa autoa säännöllisillä Ikaalisten-matkoillani. Ajoaika on kaksi ja puoli tuntia yhteen suuntaan.

Koska yksityisautoilu on vahingollista ympäristölle, haluaisin rajoittaa sitä tässäkin. Ajaminen on etenkin talvella ikävää, joskus huolestuttavaakin ja vanhalle usein fyysisesti raskasta.

Sain kimppakyydin Ikaalisiin, paluu Hajalaan oli julkisella liikenteellä. Se onnistuu Tampereella, Turussa tai Helsingissä ja Salossa kulkuneuvoa vaihtaen. Turusta Hajalaan pääsen vain Salon kautta. Siinä voi sitten vilkuttaa junasta kotiin ja saapua linja-autolla runsas tunti myöhemmin.

Matka vain linja-autoja käyttäen olisi vaivattomampi, kun ei tarvitse kulkea linja-auto- ja rautatieaseman väliä. Odotusajat niillä ovat kyllä harmittavan pitkiä. Jos viimeinen vaihto Salossa onnistuu muutamassa minuutissa, aikaa matkaan yksinomaan linja-autoja käyttäen kuluu vajaat seitsemän tuntia, muuten kahdeksan tuntia.

Jos vaihdan junaan Tampereella, kävelymatkaksi siellä tulee reilusti päälle puoli kilometriä. Ilman kantamuksia se sujuu, ja pitkää vaihtoaikaa voi kuluttaa kaupunkia katsellen. Voin myös vaihtaa paikallislinjaan tuolle matkalle. Tämä yhteys kestää kaikkineen viisi ja puoli tuntia.

Jos jatkankin Turun junasta Saloon linja-autolla, asemien väliselle yli kilometrin pituiselle reitille ei ole suoraa paikallisbussiyhteyttä, takseja tietenkin on saatavilla.

Matka Ikaalisista Hajalaan julkisilla liikennevälineillä onnistuu kouluvuoden aikana arkipäivisin. Viikonloppuisin ja kesällä matkustus julkisilla päättyy Saloon.

Matkalippujen osto on nykyään haluttu ulkoistaa asiakkaan itsensä hoidettavaksi tietokonetta tai älypuhelinta käyttäen ja niillä maksaen. Näitä ei kaikilla vanhuksilla ole.

Linja-autoissa lipun onneksi vielä yleisesti saa kuljettajalta ihan käteiselläkin. Halpayhtiössä kuljettajalta ostaminen tuleekin kovin kalliiksi, eikä aina voi maksaa käteisellä.

Entisaikaan Ikaalisista oli suora linja-autovuoro Turkuun. Silloin olisin myös päässyt junalla Hajalasta suoraan Helsinkiin ja Turkuun; toki se olisi puksutellut verkkaiseen tahtiin.

Mitä ketään hyödyttää nopea juna Turun ja Helsingin keskustojen välillä, jos ei asu ja toimita asioita juuri niissä. Se juna porhaltaa ohitsemme sekä Hajalassa että Salossa. Sen aikaansaama melusaaste tulee pahasti häiritsemään radan lähellä asuvia.

Kehitys on ollut ja on negatiivista – mutta mikä sen on saanut aikaan? Yksityisautoilun lisääntyminen, sen luoma mielikuva matkan halpuudesta ja statusajattelu? Että kilpailu on heikentänyt joukkoliikennettä? Yleinen yhteiskunnan kehitys?

Yksityisautoilua pitää vähentää, se jokaisen pitää mieltää todeksi, ja sitä poliitikotkin vaativat. Miksi he eivät sitten huolehdi, että joukkoliikennettä edistettäisiin eikä jatkuvasti huononneta.

Niin paljon huolettomampaa ja rentouttavampaa on olla junan ja linja-auton kyydissä. Maisematkin näkee paremmin kuin omasta henkilöautosta. Voi työskennellä tai lueskella. Voi vain nauttia matkasta.

Kirjoittaja on halikkolainen aikuiskouluttaja.