Meri Caravan herää hyvää vauhtia

Meri Caravanissa Salon Merikulmalla näyttää jälleen asutulta. Rinteessä puiden lomassa on asuntovaunuja, lammen rannalle on valmistumassa uusi sauna ja lapsille on kunnostettu leikkikenttä välineineen.

SF Caravan Lohjan Seutu ry:n omistama Meri Caravan päätyi konkurssiin keväällä 2016. Kahden vuoden hiljaiselon jälkeen alue siirtyi uusille omistajille viime marraskuussa.

R-P Leirintä Oy:n osakkaat Per-Erik Peltonen ja Robert Selenius Raaseporista ovat remontoineet ja siistineet paikkoja alkuvuoden. Matkailuvaunualueen 94 sähköpaikasta kymmenkunta on vuokrattu ja tavoite on vuokrata kesän aikana saman verran lisää.

– Vaunupaikan vuokranneista suurin osa on paluumuuttajia. He tykkäävät tästä paikasta. Rauhallisuus ja luonto ovat isossa roolissa, eikä Saloon tai Teijolle ole pitkä matka, Per-Erik Peltonen kertoo.

Samoista syistä Peltonen ja Selenius ihastuivat Merikulman maisemiin. He olivat varaamassa alueelta vaunupaikat, kun konkurssi iski. Asia jäi hautumaan.

– Viime kesänä yhtiökumppani sanoi, että miten on, lähdetäänkö? Tässä ollaan. Me molemmat tykätään tällaisesta elämästä, Peltonen sanoo ja kertoo asuvansa vaimonsa kanssa alueella pysyvästi.

Miesten asuntovaunut ovat rinteessä peräkkäin alueen parhailla paikoilla. Molempien vaunujen edessä on kiinteät, Robert Seleniuksen suunnittelemat terassit.

– Hän on Pikkarainen, joka osaa suunnitella ja tehdä kaikenlaista. Minä keskityn markkinointiin, Peltonen nauraa.

Per-Erik Peltosen innostus asuntovaunuelämään alkoi jo vuonna 1995, kun hän oli töissä Sirkus Finlandiassa.

– Síellä tein kaikkea muuta, mutta ei esiintynyt.

Sirkus jäi ja Peltonen siirtyi kuljetusalalle. Karavaanarialueen pitäminen työkaverin kanssa harrastus enemmän kuin bisnes.

– Tämä ei tunnu työstä. Ajan kanssa tehdään. Jos on pakko, ei tule mitään, miehet sanovat ja kertovat suunnitelmistaan maalata päärakennus ja rakentaa lisää terassia.

Kaksikerroksisen päärakennuksen kahvila-baari on avoin kaikille. Peltonen on yllättynyt, kuinka paljon ohikulkijoita on jo poikennut alueella.

Leikkikentällä on trampoliineja, keinuja ja valmistumassa on leikkimökki, jonka yläikkunasta pääsee alas liukumäkeä pitkin.

– Kaikki asiakkaat ovat tärkeitä, mutta lapsiperheet ovat erityisen tärkeitä.

Seleniuksella on 6- ja 12-vuotiaat lapset. Kevät on osoittanut, että he eivät haluaisi viikonlopun jälkeen lähteä kotiin.

R-P Leirintä omistaa myös Merikulmantien toisella puolella olevat kaksi rakennusta. Toisessa sijaitsee juhlasali, jota yritys vuokraa, mutta kahvilaa tai kioskia tien varteen ei avata.

– Syy on asvalttitie, joka on liian vaarallinen. Sen alitse menee tunneli, mutta eivät lapset sitä käytä, vaan juoksisivat tien yli.

Paluumuutto alkoi heti

Asuntovaunun eteen pingotetun katoksen alla istuu iloinen paluumuuttajien seurue. Kunjasekäjakuulivat, että Meri Caravan aukeaa jälleen, oli selvää, että he palaavat takaisin.

– Ilo, kun saatiin sama paikka, Roger Bäckström myhäilee.

Meri Caravanin hiljaiselon aikana Bäckströmit vaunuilivat Someron Hovimäessä ja Lammiat Urjalan Taikayössä.

Seppo Lammiasta paluu on siksikin mukavaa, että hän oli rakentamassa aluetta, kun se vuonna 2013 siirtyi SF Caravan Lohjan Seudulle.

– Hieno paikka ja hienot pitäjät. Kiva palata, pariskunnat kehuvat.

He arvostavat sitä, että wc- ja suihkutilat ovat lähellä ja että yleiset tilat ovat siistejä ja puhtaita. Plussaa on myös se, että alueella myydään kahvia ja ruokaa ja järjestetään yhteistä tekemistä karaokesta mölkyn heittoon.

Paikka saa pisteitä myös siitä, että Salon keskusta toreineen ja kauppoineen on lähellä.

– Suomen huipputori, Pirkko Bäckström kehuu ja kertoo aamun alkaneen torikahveilla.

– Ihanaa elämää, kuuluu huokaisu leppeässä iltapäivässä.

Sirkka ja Jari Sassi Tuusulasta ovat tulleet kyläilemään viikonlopuksi kavereiden luo.

He ehtivät olla kausipaikalla Hovimäessä 16 vuotta, ennen kuin päättivät myydä vaunun ja ostaa asuntoauton. Nyt tarkoitus on lähteä liikkeelle, ensimmäisenä auton suunta on Lofooteille.

– Lähdetään kiertelemään niin kauan kuin vielä pystyy, Jari Sassi sanoo.