Mikko Lehtonen ilmoittautui Leijonien MM-juhlien kapellimestariksi – Kristian Kuusela oli jo haudannut maajoukkuehaaveensa

Suomen avainpelaajiin kuulunut puolustaja Mikko Lehtonen tunnusti, ettei hänen mieleensä mahtunut ajatusta, kun loppusummeri Bratislavassa soi MM-finaalin päätteeksi ja Suomen maailmanmestaruus varmistui.

– Ei yhtään mitään. Vieläkin ihan tyhjää lyö. Ei ole vielä oikein pystynyt ymmärtämään, mitä on tapahtunut. Ehkä se realisoituu ajan kanssa. Nyt on takki tyhjä, mutta kyllä tästä varmaan saadaan hyvät juhlat aikaiseksi, Lehtonen sanoi.

Lehtonen oli MM-turnauksen ajan Suomen pukukopin dj ja ilmoitti olevansa valmis johtamaan myös voitonjuhlia, kun Veli-Matti Savinainen kursaili seremoniamestarin osaa.

– Jos ei ketään halua tahtipuikkoa ottaa, kyllä mä sen voin ottaa. Varmaan juhlitaan kopissa hetki, sitten dinnerille. Ja nautitaan nimenomaan yhdessä tästä hetkestä, fiilistellään, Lehtonen lupasi.

Lehtonen lähetti kutsun suomalaisille voitonjuhliin.

– Toivon että koko Suomen kansa on valmis juhlimaan meidän kanssa. Juhlitaan yhdessä, kun tullaan Stadiin.

Lehtosella oli myös yksi esiintyjätoive voitonjuhliin.

– Olen kova JVG-fani, toivon että he löytävät paikalle.

Kun Suomi voitti 2011 MM-kullan, Lehtonen oli 17-vuotias.

– Olin Turussa kaverin luona katsomassa ja kävin Turun torilla vähän pyörähtämässä sen jälkeen. Juhlin Suomen kansan tavoin.

Kuuselasta kaikkien aikojen vanhin suomalainen jääkiekon MM-kisadebytantti

Leijonien maailmanmestarijoukkueessa oli jo melkein maajoukkuehaaveensa haudanneita pelaajia, joiden läpimurtoa MM-kisajoukkueeseen ei näyttänyt koskaan tulevan. Kristian Kuuselasta tuli 36-vuotiaana kaikkien aikojen vanhin suomalainen jääkiekon MM-kisadebytantti. Kuusela on erinomainen liigapelaaja, mutta hänen yrityksensä rakentaa uraa ulkomailla ovat jääneet piipahduksiksi Ruotsissa ja KHL:ssä.

– En ollut kahteen vuoteen ollut maajoukkueessa, niin olin jo vähän luovuttanut sen suhteen että pääsisin enää. Mutta kun Jukka (Jalonen) soitti, ei muuta kuin luistinta kireälle ja viikko kerrallaan, Kuusela hymyili kultamitali kaulassaan.

Tällaisella taustalla maailmanmestaruus ei ollut vain katon räjäyttävää riemua summerin soidessa.

– Tietenkin siinä tuli iso iloisuus ja vähän sellainen helpotuskin ehkä.

Kuusela on kuulunut Liigan kärkihyökkääjiin vuosikausia, mutta menestys Tapparan kanssa on estänyt hänen pääsynsä MM-leiritykseen.

– Kun Tapparan kanssa on pelattu pitkiä keväitä, se olisi pitänyt olla suora kisapaikka, kun en ole päässyt leiritykseen mukaan. Onneksi nyt tuli.

Miten Suomen KHL- ja Liigapelaajista koottu joukkue pystyi voittamaan kolmessa peräkkäisessä ratkaisuottelussa NHL-miehistä kootut joukkueet?

– Kun kentälle mennään, ero kaventuu. Niitä voi spekuloida ja laittaa järjestykseen paperilla, mutta se ero on kentällä pienempi.

Kuusela ei ollut ainoa Bratislavan aurinkoisessa toukokuussa paistatelleista pelaajista, joita tuskin kukaan olisi ennen kauden alkua veikannut maailmanmestarijoukkueen avainpelaajiksi.

Suomen ykkösketjun keskushyökkääjä oli Juhani Tyrväinen, joka pelasi 29-vuotiaana ensimmäistä kauttaan Suomi-paidassa ja oli ensimmäistä kertaa MM-kisoissa. Ennen Bratislavaa hänen kiekkoansioluettelonsa komeimmalla rivillä komeili 16 maalia yhden kauden aikana kotimaisessa Liigassa.

Jani Hakanpää on Liigan kärkipuolustajia, mutta 27-vuotiaana MM-kisadebyntanttina jo iässä, jossa hänen mahdollisuuksiensa rajat näyttivät olevan vastassa, kun takana on jo yksi kierros AHL:ssä ilman läpimurtoa NHL:ään.

Elokuussa 31 täyttävä Harri Pesonen oli pyörinyt EHT-kiertueella kaudesta 2014-2015 lähtien, mutta ei ollut hänkään ennen tätä kevättä pelannut MM-kisoissa. Bratislavassa hän pelasi erinomaisen turnauksen.

STT