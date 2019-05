Jännitystä ja iloa leijaili keskiviikkona Salohallin peliareenalla, kun Salon seudun ammattiopiston opiskelijat juhlivat valmistumista.

Ammattiopistosta valmistui lukuvuoden aikana kaikkiaan 630 opiskelijaa. Aivan kaikki eivät päässeet juhliin, koska moni opiskelija on jo siirtynyt työelämään.

Juhlapuheen piti tänä vuonna Stremet Oy:n toimitusjohtaja Hans Strömberg. Hän halusi valaa omalla tarinallaan nuoriin tulevaisuudenuskoa.

Strömberg kertoi kärsineensä pitkään koulukiusaamisesta, mikä söi hänen itsetuntoaan. 19-vuotiaaksi asti elämä vei ilman suurempia suunnitelmia.

– Lukiossa itsetuntoni alkoi nousta. Huomasin, että tykkään rahasta ja haaveilin yrittäjyydestä.

Strömberg päätyikin metallialalle yrittäjäksi aluksi isänsä kanssa ja sittemmin yksin. Välillä pelko pärjäämisestä valtasi alaa, mutta ”asiat lutviutuivat”.

Strömbergin mukaan oleellista on asettaa itselleen tavoitteita – ja pelolle rajat.

– Jos annatte pelon hallita, menetätte paljon mahdollisuuksia.

– Toivoisin, että kaikki tekisivät listan tavoitteistaan ja unelmistaan. Listaa tehdessä on hyvä muistaa, että kaikkea ei saa ja osa tavoitteista sulkee toisia pois. Muistakaa myös nauttia elämästä. Minulla oli listalla rahan tekeminen ja vaimon löytäminen. Melko yksinkertaista.

Pelkoa pohti puheessaan myös vastavalmistunut parturi-kampaaja Janica Söderman.

Södermania mietitytti, mitä elämä toisi tullessaan tutun kouluarjen päättymisen jälkeen.

– Tuntematon voi tuntua vähän pelottavaltakin. Olenko minä valmis? Kyllä me olemme, puhutteli Söderman muita valmistuneita.

Oman opiskelutaipaleensa kohokohdaksi Söderman nosti Taitaja-kilpailun, jossa hän edusti hiusalaa valtakunnallisessa finaalissa Lassi Suomisen ja Maija Tolvin kanssa.

– Treenasimme ja treenasimme. Kilpailut ovat opettaneet taitoja, jotka tuskin menevät hukkaan, mietti Lassi Suominen.

Virallisten seremonioiden jälkeen perheet ja ystävät pääsivät onnittelemaan valmistuneita.

– Olo on vähän haikeakin, kun perheen kuopus valmistuu, mietti salolainen Anu Pitkänen.

Parturi-kampaajaksi valmistunut Katariina Pitkänen kertoo kampaajahaaveen syttyneen yläasteella.

– Ei tämä välttämättä ole kuitenkaan koko loppuelämän ammatti, hän pohtii.

Torstaina vuorossa on juhlat, joihin saapuu sukulaisia ja ystäviä. Monille valmistuneen ammattitaito on jo tiedossa – Pitkänen on saksinut sukulaisten hiuksia jo pitkään.