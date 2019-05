Mörkö-huudot ja kiekkobiisit raikuivat Helsingin yössä – tuhannet suomalaiset lähtivät torille juhlimaan MM-kultaa

Helsingissä miesten jääkiekkomaajoukkueen MM-kulta on saanut väkijoukot liikkeelle ja keskustaan on syntynyt villi karnevaalitunnelma. Paikalla olevien STT:n toimittajien mukaan Havis Amandan patsaalle on kerääntynyt jo tuhansia ihmisiä ja lisää virtaa paikalle koko ajan.

Patsaan ympärillä on ihmismuuri, ja innokkaimmat juhlijat ovat koleassa kevätyössä ottaneet paidat pois ja tanssivat alushoususillaan. Monet ovat myös kiivenneet Kauppatorin ympäristön bussi- ja raitiovaunupysäkkien katoille.

Kauppatorilla raikuvat Mörkö-huudot finaalissa kaksi maalia iskeneen Leijona-kapteeni Marko Anttilan kunniaksi. Eräs fani oli tuonut mukanaan muumimukin, jossa on mörön kuva.

Poliisin mukaan kiekkohuuman synnyttämä väkimäärä haittaa jo liikennettä, joka on tukossa Katajanokan ja Kauppatorin ympäristössä. Myös kaikki keskustaan vievät sisääntuloväylät ovat ruuhkautuneet.

Mannerheimintie on täysin tukossa, kun ihmiset pyrkivät Kauppatorille päin. Useilla autoilla on ikkuna auki ja stereoista pauhaa Den glider in, Poika saunoo tai jokin muu tilanteeseen sopiva kiekkohymni. Autot tuuttailevat torviaan, ja joidenkin autojen kuljettajat ovat heittäneet toistensa kanssa ylävitosia avonaisista ikkunoista. Autoista myös heilutellaan Suomen lippuja.

Moni suuntaa torille myös julkisilla kulkuneuvoilla ja jalan. Useat Mannerheimintietä kulkevat raitiovaunut ovat olleet aivan täynnä, ja jatkuva jalankulkijoiden virta tuo lisää väkeä Kauppatorille esimerkiksi Aleksanterinkatua ja Unioninkatua pitkin.

STT

