”Mörkö” oli oma itsensä – kuten ”Juti” häntä aikanaan neuvoi

Timo Jutila ja Mikko Koivu saivat sunnuntai-iltana jääkiekon miesten maailmanmestaruuden voittaneiden suomalaiskapteenien kerhoon seurakseen Marko Anttilan. Maanantaina 34 vuotta täyttäneen Anttilan uran on ristennyt molempien kanssa.

– Mikon kanssa pääsin pelaamaan samassa joukkueessa Tepsissä. Kaivoin oppia sieltä. Kova ammattilainen, Anttila vastasi STT:n kysymykseen aiemmista kapteeneista.

– ”Jutin” tuntevat kaikki. Kun tulin maajoukkueeseen, hän oli joukkueenjohtajana. Hän sanoi, että ole oma itsesi ja persoona. Sillä pääsee pitkälle, Anttila jatkoi.

Pari vuotta sitten lempinimen Mörkö saanut yli kaksimetrinen Anttila on todella oma itsensä. Leppoisa jutustelija pystyi maanantain juhlahumussakin punnitsemaan uraansa ja mennyttä MM-turnausta.

Anttila liittyi Suomen MM-leiritykseen jo huhtikuussa. Takana oli liian aikaisin Jokereissa päättynyt seurajoukkuekausi. MM-kilpailuissa hän otti joukkueen reppuselkäänsä tehojen muodossa pudotuspeleissä.

Anttila teki 4-4-tasoituksen puolivälierän varsinaisen peliajan lopussa Ruotsin verkkoon, ainoan maalin välierässä Venäjää vastaan ja upotti finaalissa Kanadan kahdella maalillaan.

– Rehellisesti sanottuna siinä hetkessä ei ajattele kovin paljon, millaista on tehdä maali finaalissa. Tässä finaalissa meillä oli vaikea alku, ja jouduimme kaivamaan syvältä. Maalinteko tuo tietysti aina tunnetta, mitä ei monesta asiasta saa, Anttila jatkoi.

– Ruotsi-pelin maali ehkä oli se isoin. Se tuli niin lopussa. Ja turnaus kulminoituu siihen puolivälierään. Totta kai se oli iso maali.

Kova työ ja intohimo

Loppuottelussa Anttila teki 1-1-tasoituksen ja kolmannen erän alussa 2-1-maalin. Peli ei ollut selvä.

– Kyllä se ”Pessin” maali oli ratkaiseva. Olimme silloin vahvoilla ja meillä oli ilmiömäinen maalivahtipeli, Anttila mainitsi Harri Pesosen 3-1-maalin, joka sinetöi Suomen finaalivoiton Kanadasta.

– Joukkueemme oli tiivis nippu, joka oppi voittamaan turnauksen edetessä. Olimme pitkään yhdessä jo ennen turnausta, Anttila tuumi.

Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapui maanantaina Bratislavasta väsynyt, mutta kahdeksan vuoden takaiseen verrattuna hyväkäytöksisempi leijonajoukkue.

– Peli venyi niin myöhään. Käytiin syömässä joukkueen ja läheisten kanssa. En ole silmäystäkään nukkunut, Anttila myönsi.

Maanantaipäivää pidensi parilla tunnilla myöhästynyt paluulento. Anttilalla ei ole ollut kiire pelaajaurallaankaan.

– Kova työ ja intohimo lajia sekä voittamista kohtaan ovat tuoneet tähän, kertoi mies, joka varattiin aikanaan II-divisioonasta NHL:ään.

Suomen joukkue esiintyy tänä iltana kello 18 Helsingin Kaisaniemen puistossa alkavassa kansanjuhlassa.

STT

Kuvat: