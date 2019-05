MTV ja Mediahub yhdistyvät – eroa kesti vain muutama vuosi

MTV ja MTV:lle sisältöä tuottanut Mediahub yhdistyvät, kertoo MTV. Mediahub erotettiin MTV:stä omaksi tuotantoyhtiöksi vuonna 2015, joten ulkoistus kesti vain muutaman vuoden.

– MTV:n liiketoiminta on hyvässä kasvussa. Osana kasvustrategiaa vahvistamme kotimaisia, suomalaisille merkityksellisiä sisältöjä. Uutis-, ajankohtais- ja urheilusisällöt ovat tässä keskeisessä asemassa, perustelee MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund tiedotteessa.

Mediahub on tuottanut MTV:lle Huomenta Suomen, Seitsemän ja Kymmenen uutiset sekä Tulosruudun ja Päivän sään.

Muita tuotantoja ovat Uutisextra, Peter Nyman, Rikospaikka ja Kesäterassi.

MTV:llä on tiukka yhteys Mediahubiin myös henkilötasolla. MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen toimii myös Mediahubin toimitusjohtajana. Molemmat yhtiöt omistaa ruotsalainen Bonnier.

Työntekijöitä Mediahubissa on 90. Lisäksi yhtiö työllistää freelancereita ja alihankkijoiden työntekijöitä.

STT