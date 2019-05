Mueller: Jos olisimme olleet varmoja Trumpin syyttömyydestä, olisimme kertoneet

Yhdysvalloissa erikoissyyttäjä Robert Mueller sanoo, että olisi kertonut Venäjä-raportissaan, jos olisi ollut varma presidentti Donald Trumpin syyttömyydestä. Muellerin mukaan Trumpin syyttäminen ei kuitenkaan ollut vaihtoehto, koska hän toimi oikeusministeriön ohjeistuksen alaisena ja ministeriön käytännöt estävät syytteen nostamisen presidenttiä vastaan.

Yhdysvaltojen perustuslain mukaan istuvaa presidenttiä ei voi asettaa rikossyytteeseen, mutta kongressi voi halutessaan käynnistää viraltapanomenettelyn.

Mueller kommentoi raporttinsa tuloksia julkisesti ensimmäistä kertaa.

Mueller sanoo myös, että hänen todistuksensa kongressin edessä ei olisi sopivaa. Hänen mukaansa raportti sisältää jo kaikki löydöt, analyysit ja perustelut.

– Raportti on todistukseni, Mueller muotoili lehdistötilaisuudessa.

Trump itse tulkitsi, ettei Muellerin lausunto muuttanut mitään.

– Asia on loppuun käsitelty, kiitos, Trump tviittasi.

Muellerin Venäjä-raportin mukaan Trumpin ja Venäjän vehkeilystä ennen presidentinvaaleja ei löytynyt näyttöä. Mueller ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, oliko Trump syyllistynyt oikeuden estämiseen. Trump itse on väittänyt raportin antaneen hänelle täyden synninpäästön.

Mueller ilmoitti samassa tilaisuudessa myös jättävänsä tehtävänsä erikoissyyttäjänä, koska tutkinta on valmis.

Mueller ei lausuntonsa jälkeen ottanut vastaan kysymyksiä.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1133759237136494592

STT

