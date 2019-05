Muistot kahdeksan vuoden takaa välähtivät Jukka Jalosen mieleen: ”Tämä ei riitä tälle joukkueelle”

Kahdeksan vuotta sitten, 2011, Suomi kukisti Venäjän jääkiekon MM-välierässä Bratislavassa ja meni loppuotteluun, joka toi voiton Ruotsista ja maailmanmestaruuden. Päävalmentaja Jukka Jalonen myönsi lauantaina, että kahdeksan vuoden takainen välierä käväisi hänen mielessään, kun Suomi voitti Venäjän – tällä kertaa tosin Marko Anttilan paluukiekkosurvaisulla, jossa ei ollut Mikael Granlundin 2011 esittämän ilmaveivin postimerkkiarvoa.

– Tietysti muistoja tuli mieleen viimeisten kymmenen minuutin aikana, kun johdimme. Tämä on onnekas paikka meille, Jalonen sanoi ottelun jälkeen.

– Iso voitto meille ja suomalaiselle jääkiekolle. Olen hyvin tyytyväinen ja hyvin ylpeä pelaajista, siitä, miten he taistelivat erittäin hyvää joukkuetta vastaan. Tämä oli todella tasainen peli, maalipaikat olivat suunnilleen tasan, mutta mielestäni pidimme Venäjän pois heidän mukavuusalueeltaan.

Välierän päättymisestä oli kulunut vasta runsaat puoli tuntia, mutta Jalonen sanoi valmistautumisen sunnuntain loppuotteluun jo alkaneen.

– Tämä ei riitä tälle joukkueelle. Haluamme voittaa vielä yhden ottelun. Olemme alkaneet jo valmistautua.

Mahtava maalivahti tärkeässä osassa

Suomen loppuotteluvastustaja – Tshekki tai Kanada – ei ollut haastatteluhetkellä vielä varmistunut.

– Sama se, kumpi sieltä tulee. He pelaavat aggressiivisemmin ja karvaavat enemmän, joten pelin avaaminen on haastavampaa. Katsomme pelin ja teemme pelitaktiikan sen jälkeen.

Jalonen nosti Venäjä-voiton avaimiksi kaksi asiaa.

– Puolustimme hyvin, kun Venäjällä oli kiekko. Pelasimme kahdeksalla puolustajalla, koska halusimme painostaa heidän hyökkääjiään. Toinen tärkeä asia olivat pitkät hyökkäykset heidän alueellaan. Niiden jälkeen heillä ei ollut energiaa hyökätä, vaan he joutuivat vaihtamaan ennen kuin alkoivat hyökätä, Jalonen analysoi.

Näiden lisäksi MM-kisojen ratkaisupeleissä tarvitaan huippuvireinen maalivahti. Sekä Venäjän Andrei Vasilevski että Suomen Kevin Lankinen pelasivat erinomaisesti, mutta Lankinen ei päästänyt yhtään osumaa.

– Mitalipeleissä täytyy olla mahtava maalivahti. Meillä on iso luottamus Lankiseen, hän on cool paineen alla. Tiesimme, että hänen täytyy torjua noin 30 kiekkoa, ja hän teki sen. Hänellä oli neljä viisi todella tärkeää torjuntaa. Täällä on sama, ketä vastaan pelaat, täällä tarvitaan mahtava maalivahti, Jalonen kiitteli.

