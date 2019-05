Museoväki varoittaa urheilujuhlijoita patsaiden hauraudesta

Patsaiden rikkoutumisriski urheilujuhlinnassa huolettaa museoväkeä. Esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella pohditaan, mikä olisi sopiva tasapaino torien kansanjuhlien ja arvoveistosten suojelun välillä.

Tampereella päätettiin eristää aidalla Keskustorin suihkukaivo keskiviikkoillan jääkiekkoväen kansanjuhlan ajaksi. Suihkukaivo ehti jo kärsiä vahinkoja jääkiekon MM-yön kekkereissä.

– Sen yläkoristeesta on hävinnyt pala. Hyvin todennäköisesti se irtosi MM-kultajuhlinnan yönä, kertoi Tampereen taidemuseon kokoelma-amanuenssi Aki Silvennoinen keskiviikkona.

Hän muistutti, että Tampereen keskustan suihkukaivo on tehty poikkeavasta materiaalista, sinkistä. Helsingin Kauppatorin Havis Amanda -patsas puolestaan on pintaosaltaan pronssia.

– Niistä kumpikin voi rikkoutua, jos päälle kiivetään. Palasista kootussa Havis Amandan patsaassa varsinkin saumakohdat ovat herkkiä, Silvennoinen arvioi.

Hän korosti, että museoväki ei sinänsä halua nousta jääkiekkohuumaa vastaan. Työn puolesta heidän on kuitenkin pakko huolehtia, että patsaat eivät rikkoudu.

Mantan patsas korvaamaton

Havis Amandan patsaassa ei havaittu silmämääräisesti tarkastuksessa tiistaina vaurioita, kertoi Helsingin Taidemuseon julkisen taiteen päällikkö Taru Tappola keskiviikkona.

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar ehti jo toivoa tviitissään, että Mantan patsaan sijasta pitäisi keksiä Helsingissä joku muu juhlintapaikka. Hän perusteli toivetta sillä, että 111-vuotias patsas on hauras.

– Taidemuseo on tässä apulaispormestarin linjoilla. Kyllä voi sanoa, että Mantan vanha patsas on rikkoutumisaltis. Emme myöskään pysty tutkimaan, missä kunnossa onton patsaan sisällä oleva tukirakenne on, Tappola sanoo.

Havis Amandan patsas itsessään on hänen mukaansa korvaamaton.

– Se ei ole niin vain korjattavissa, jos veistos joltain osalta rikkoutuu.

Tappolan mukaan on joka tapauksessa hyvä, että eri kaupunkien veistosten särkymisvaara on nyt noussut esiin MM-juhlintaan liittyvässä uutisoinnissa.

