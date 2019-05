Muutostuulia EU-vaaleissa

Tuoreen puoluekannatusmittauksen mukaan kokoomus on eurovaalien suosituin puolue. HS-gallupin kakkosena on perussuomalaiset.

Eniten kannatustaan ovat lisänneet vihreät, perussuomalaiset ja SDP. Suurin häviäjä on keskusta.

Kokoomus pitää gallupin kärkipaikkaa 20,1 prosentin kannatuksella. Ero kakkoseen on selvä, perussuomalaisten kannatus on 16,3 prosenttia.

Kärkipaikasta huolimatta kokoomuksen kannatus on viime EU-vaaleja alhaisempi. Pudotusta on 2,5 prosenttiyksikköä. Vastaavasti perussuomalaisten kannatuksessa on nousua 3,4 prosenttiyksikköä.

Kolmantena listalla on SDP 15,5 prosentin kannatuksella, jossa on kasvua 3,2 prosenttiyksikköä. Neljättä sijaa pitää keskusta 13,5 prosentilla, jossa on pudotusta peräti 6,2 prosenttiyksikköä.

Vihreille gallup povaa nousua. Puolueen 13 prosentin kannatuksessa on kasvua 3,7 prosenttiyksikköä.

Euroopan unionissa on vireillä muutoksen tuulia. Kansallismielisten oikeistopuolueiden kannatus on nousussa. Samalla konservatiiviset ryhmittymät ovat menettämässä enemmistön parlamentissa.

Vaaleissa voi menestyä kansallismielisten oikeistopuolueiden lisäksi myös liberaalipuolueiden ryhmittymä. Tämä saattaa johtaa politiikan kärjistymiseen, kun vastakkain ovat EU:ta hajottavat ja toisaalta sen vahvistamista kannattavat ryhmät.

Nykyisessä parlamentissa kansallismieliset puolueet ovat hajaantuneet kolmeen ryhmään. Nyt puolueet ovat kokoamassa yhteistä rintamaa, joka haluaa horjuttaa EU:n yhtenäisyyttä ja ajaa kansallisia etuja. Yhteistä ryhmää on ajanut Italian populistisen Lega-puolueen johtaja Matteo Salvini.

Salvinin ryhmää on arvosteltu sen Venäjä-myönteisyydestä. Sekä Lega että Ranskan Marine Le Penin Kansallinen liittoutuma -puolue pitävät yllä läheisiä suhteita Venäjään.

Perussuomalaiset harkitsevat mukaan lähtöä uuteen kansallismieliseen ryhmään. Tämä on herättänyt arvostelua Ruotsissa. Sisarpuolue Ruotsidemokraatit ei halua liittoutua venäläismielisten puolueiden kanssa samaan ryhmään.

Venäjä-kortti voi vielä nousta yhdeksi vaalien keskusteluaiheeksi.