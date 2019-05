Nokia ja italialainen teleyhtiö ylsivät eurooppalaiseen nopeusennätykseen – luo pohjaa 5G-verkolle

Nokia kertoo yltäneensä yhdessä italialaisen TIM -telealan yrityksen kanssa eurooppalaisella mittapuulla uuteen nopeusennätykseen. Yhtiöt rikkoivat eurooppalaisen ennätyksen datan siirrossa pitkän matkan runkoverkossa. Samalla yhtiöt loivat pohjaa 5G-verkolle, Nokian tiedotteessa sanotaan.

Yhtiöiden kokeilu ylsi Roomasta 350 kilometrin päässä sijaitsevaan Firenzeen asti. Tiedotteessa kerrotaan, että yhtiöt lähettivät dataa kaupunkien välillä nopeudella 550 gigabittiä sekunnissa.

Aiemmin matkapuhelimistaan tunnettu Nokia käy nykyisin intensiivistä 5G-verkkokisaa Huawein ja Ericssonin kanssa.

Huawei hankaluuksissa

Kiinalainen Huawei on ollut viime aikoina usein uutisotsikoissa. Esimerkiksi eilen uutisoitiin, että Huawei on pyytänyt tuomioistuinta selvittämään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toimet Huaweita koskevassa vientikieltojupakassa. Huawei näkee perustuslaillisia ongelmia asetuksessa, jonka nojalla Huawein toiminta Yhdysvalloissa on estynyt.

Tapausta käsitellään Yhdysvalloissa tuomioistuimessa syyskuussa.

Trump julisti aiemmin toukokuussa kansallisen hätätilan suojellakseen maan tietoverkkoja. Pian tämän jälkeen Yhdysvaltain kauppaministeriö määräsi Huawein ja 70 sen kumppania ”mustalle listalle”, joka estää yrityksiä ostamasta teknologiaa yhdysvaltalaisilta yrityksiltä.

Teknologian vientikiellon on määrä astua voimaan elokuun puolivälissä. Kauppaministeriön listauksen jälkeen useat kansainväliset elektroniikka- ja teknologiayritykset, muun muassa Google ja siruvalmistaja ARM, ovat katkoneet siteitään Huaweihin.

Vientikiellon käsittely tuomioistuimessa on jatkoa toiselle oikeusjutulle, joka on ollut vireillä jo maaliskuusta asti.

STT

