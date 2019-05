Norppalive päättyi – suoraa lähetystä katsottiin netissä liki 1,2 miljoona kertaa

WWF:n nettilähetys Norppalive on päättynyt tältä vuodelta. Suoraa lähetystä katseltiin keväällä lähes 1,2 miljoonaa kertaa.

Norppaliven neljäs tuotantokausi alkoi 7. toukokuuta. Norppakivellä aiempina keväinä viihtynyt Pullervo käväisi kameran edessä nyt vain muutaman kerran. Tuotantokauden kohokohta koettiin 23. toukokuuta, kun Moona-norppa esittäytyi katsojille usean tunnin ajan.

Yhteensä neljänä viime keväänä on katsottu saimaannorppien köllöttelyä yli 7 miljoonaa kertaa.

WWF aikoo lähettää Norppaliven jälleen ensi vuoden keväänä.

Norppalive on osa WWF:n viime vuonna avaamaa Luontoliveä. Muut livekamerat ovat edelleen auki. Sääksen poikasten odotetaan kuoriutuvan suorassa lähetyksessä minä hetkenä hyvänsä.

STT

Kuvat: