Norppaliven uusi tulokas Moona kapusi köllimään kivelle

WWF:n Norppalivessä on nähty uusi hylje. Moona-niminen saimaannorppa viihtyi kivellä torstaina vielä ainakin iltapäiväviiden jälkeen.

Moonan ovat nimenneet Itä-Suomen yliopiston tutkijat. Nimensä norppa sai nimipäiväkalenterin mukaan. Tutkijat kohtasivat norpan ensimmäisen kerran Moonan päivänä vuonna 2013, ja nimensä se sai myöhemmin.

Tutkija Meeri Koivuniemi kertoo, että Moona oli tuolloin vielä nuoren oloinen, mutta nyt se on kasvanut aikuisen mittoihin. Koivuniemen mukaan Moona on liikkunut alueella ennenkin, muun muassa viime viikon se vietti kuvauspaikan lähistöllä.

Itä-Suomen yliopisto on tavannut ja kuvannut Moonan yksilöntunnistusta varten viime vuosina lähes vuosittain, mutta vasta nyt se asettui köllimään Norppaliveen. Videolla Moona ottaa muun muassa aurinkoa sekä rapsuttelee ja kuivattelee turkkiaan.

Ensin torstaista yksilöä luultiin Pullervoksi, kunnes WWF korjasi, että kuvassa näkyykin eri norppa. Vuonna 2016 aloitettu Norppalive on osa WWF:n Luontolive-palvelua. Pullervoksi nimetty saimaannorppa on nähty kivellä jo tänäkin keväänä, mutta se ei ole viihtynyt kameran edessä yhtä pitkää aikaa kuin Moona torstaina.

Itä-Suomen yliopisto on mukana tekemässä Norppaliveä WWF:n kanssa.

https://luontolive.wwf.fi/norppalive/

https://luontolive.wwf.fi/

