Nuorisopalveluiden kesäkaara kurvaa nuorten luokse

Salon kaupungin nuoriso-ohjaajat hyppäävät tänä kesänä jälleen auton rattiin. Kesäkaaralla on tarkoitus kurvailla suoraan nuorten luokse.

Toiveissa on tavoittaa mahdollisimman paljon nuoria ympäri seutukuntaa.

– Samaa konseptia kokeiltiin viime vuonna ja tavoitimme silloin paljon nuoria, joten päätimme lähteä pakun kanssa liikkeelle tänäkin kesänä, kertoo nuoriso-ohjaaja Tanja Kuusela .

Kuuselan mukaan autolla liikutaan paikoissa, joissa seudun nuoret yleensä viettävät aikaa.

– Nuoret voivat myös laittaa meille esimerkiksi somessa viestiä, jos he haluavat meidät jonnekin tiettyyn paikkaan, Kuusela sanoo.

Nuorisopalveluiden Kesäkaarassa kulkee mukana muun muassa kesäpelejä sekä kahvia ja mehua.

– Nuoret saavat meistä helposti peliseuraa, Kuusela lupaa.

Salon nuorisopalveluiden kesätoimintaa järjestetään kesäkuussa ympäri Saloa. Jokainen nuorisotila on kesäkuussa avoinna yhden illan.

– Tarkoituksena on pelailla kesäpelejä ulkona sekä järjestää erilaisia turnauksia. Huonon sään sattuessa ollaan sisällä ja pelataan siellä, kertoo nuoriso-ohjaaja Yasin Asgari.

Nuorisopalveluiden kesätoiminta on tarkoitettu 9–17-vuotiaille nuorille.

Kesän uutuutena on pop up -nuorisotila, jonka ohjaajat pystyttävät Salon kauppakeskus Plazaan torstaisin kesäkuun ajan. Pop up -nuorisotila löytyy kauppakeskuksen vanhan osan ensimmäisestä kerroksesta.

– Kauppakeskuksessa ei voi järjestää vauhdikkaita kilpailuja, joten ohjelma on hieman rauhallisempaa. Pop up -nuokkarissa voi esimerkiksi askarrella tai tehdä käsitöitä, Asgari sanoo.

Nuorisopalvelut ovat kesälomalla heinäkuun ajan. Nuorisotilat avaavat ovensa jälleen koulujen alettua elokuussa.

Nuorisopalvelut järjestää kesäkuussa myös huvipuistoretkiä ja kesäleirejä.

– Nuorisopalveluiden loma-aikoina järjestämät retket ovat olleet aina suosittuja. Tänä kesänä retket järjestetään huvipuistoihin, Linnanmäelle ja Särkänniemeen. Retkille on vielä tilaa, Kuusela kertoo.

Nuorisopalveluiden järjestämät lasten ja nuorten kesäleirit ovat sen sijaan jo täynnä. Kesäleirit järjestetään Salon kaupungin leirikeskuksessa Leirisalossa Kemiönsaaressa.

Leirejä on kesäkuussa kuusi ja ne on tarkoitettu vuosina 2004–2011 syntyneille lapsille ja nuorille.

Tsekkaa missä mennään

Salon nuorisotilat avoinna

Halikko Winkkis 2.0 ti 4.6.

Kiikala Nugga ke 5.6.

Perniö Narikka ma 10.6.

Kisko Huudi ti 11.6.

Muurla ke 12.6.

Märynummi Mesta ma 17.6.

Inkere Inksu ti 18.6.

Särkisalo Poiju ke 19.6.

Steissi ma 24.6.

Suomusjärvi Nuttu ti 25.6.

Kuusjoki Kunnarin Vintti ti 25.6.

Nuorisotilat auki kävijöille klo 15–20.

Pop up -nuorisotila Plazassa torstaisin kesäkuussa (ei juhannusviikolla).

Kesäkaara kiertää ma 3.6., pe 14.6. ja ke 26.6.