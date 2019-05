OECD-raportti: Maailmantalouden kasvu heikkenee kauppasodan vuoksi – Suomen kasvu hiipuu muun maailman imussa

Maailmantalouden kasvu heikkenee tänä vuonna 3,2 prosenttiin kansainvälisen kaupan jännitteiden takia, teollisuusmaiden talousjärjestö OECD ennustaa talouskatsauksessaan. Talous kasvoi globaalisti 3,5 prosenttia viime vuonna.

Synkät pilvet maailmantalouteen muodostavat muun muassa Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota ja brexit, jotka ovat lisänneet markkinoiden epävarmuutta ja vähentäneet kaupankäyntiä ja investointeja.

Myös Kiinan talouskasvun hiipuminen heijastunee maailmanmarkkinoille.

OECD:n mukaan keskuspankkien rahoituspolitiikka on liikkunut kasvua tukevampaan suuntaan ja työmarkkinoilla on imua maailmanlaajuisesti.

Vuodelle 2020 talousjärjestö povaa hieman kohentuvaa maailmantalouden kasvua. Kasvun uskotaan olevan 3,4 prosenttia.

OECD peräänkuuluttaa valtioita ottamaan huomioon, että kansantaloudet ovat nykyisessä talousjärjestelmässä riippuvaisia toisistaan. Tästä syystä tarvitaan monitahoisia kauppaneuvotteluja.

Euroalueen kasvun OECD ennustaa niin ikään heikkenevän. Kun kasvua oli viime vuonna 1,8 prosenttia, on ennuste tälle vuodelle 1,2 prosenttia.

Euroalueella OECD kiihdyttäisi rakenteellisia uudistuksia, mikäli valtiontalous sen sallii.

– Valtion tulisi hyödyntää matalaa korkotasoa ja toteuttaa rakenteellisia uudistuksia. Tämä voisi olla ratkaisu nykyisiin heikkouksiin, se voisi lisätä talouden vastustuskykyä ja auttaa pitkän aikavälin kasvua, OECD:n pääekonomisti Laurence Boone sanoo katsauksessa.

Suomen kasvu heikkenee ja työikäiset vähenevät

Talousjärjestö ennustaa myös Suomen talouskasvun heikentyvän tulevina vuosina huomattavasti kansainvälisen kasvun painamana. Vientivetoinen talous kärsii maailmantalouden epävarmasta tilanteesta ja ulkomaisen kysynnän hiipumisesta.

Suomen talouden haasteena on myös työmarkkinatilanne, jossa on jatkuvaa pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä. Tämän lisäksi työikäisten määrä vähenee Suomessa jatkuvasti.

OECD pitää tärkeänä, että Suomi saa rakenteelliset työttömyysongelmat ratkaistua.

STT

