Osakekurssit luisuvat Euroopassa ja Aasiassa Trumpin ilmoitettua tullimaksuista Meksikolle

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus naapurimaa Meksikolle asetettavista tuontitulleista on vetänyt tänään osakemarkkinat laskuun Euroopassa ja Aasiassa.

Esimerkiksi Frankfurtin pörssin DAX-osakeindeksi on heikentynyt lähes kaksi prosenttia tämän päivän kaupankäynnissä. Helsingin pörssin yleisindeksi on vajaan prosentin verran laskussa.

Aasiassa Tokion pörssin Nikkei-indeksi sulkeutui tänään 1,6 prosenttia miinukselle. Hongkongin Hang Seng -indeksi heikkeni hieman alle prosentin.

Trump uhkasi tänään aamuyöllä lätkäistä Meksikolle tuntuvia tullimaksuja, jos Meksiko ei saa siirtolaisten maahantuloa kuriin. Trump sanoi tviitissä, että kaikille Meksikosta saapuville tuotteille asetetaan 10. kesäkuuta viiden prosentin tullimaksut.

Trumpin tviittien jälkeen julkaistun tiedotteen mukaan tullimaksut nousevat kymmeneen prosenttiin heinäkuussa ja sen jälkeen viidellä prosenttiyksiköllä joka kuukausi kolmen kuukauden ajan, jos kriisi jatkuu, uutisoi New York Times.

Tiedotteen mukaan tullimaksut pysyvät 25 prosentissa, kunnes siirtolaisten tulo Meksikon läpi saadaan loppumaan.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1134240653926232064

https://www.nytimes.com/2019/05/30/us/politics/trump-mexico-tariffs.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

STT

Kuvat: