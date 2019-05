Pääministerikisaaja Boris Johnson joutuu oikeuteen, syytetään brexit-valheista Britanniassa

Britannian entinen ulkoministeri Boris Johnson joutuu oikeuden eteen. Häntä syytetään brexit-kampanjassa valehtelusta.

Tuomari Margot Coleman kertoi kirjallisessa päätöksessä, että Johnsonin on tultava lontoolaiseen oikeusistuimeen syytteiden vuoksi.

Joukko lakimiehiä on esittänyt syytöksiä, että vuoden 2016 brexit-kansanäänestyksen kampanjan aikana Johnson valehteli tietoisesti Britannian EU-jäsenyyden kustannuksista. Johnson väitti, että Britannia lähettää 350 miljoonaa puntaa eli noin 400 miljoonaa euroa viikossa EU:lle.

Johnson on ilmoittanut pyrkivänsä Britannian pääministeriksi Theresa Mayn eron jälkeen.

STT

Kuvat: