Panasonic keskeyttää liiketoimet Huawein kanssa – japanilaisyhtiö kertoo toimittaneensa teknologiajätille muun muassa komponentteja

Japanilainen elektroniikkayhtiö Panasonic keskeyttää liiketoimet kiinalaisen teknologiajätin Huawein kanssa, kertoo Panasonicin tiedottaja.

Tiedottajan mukaan yhtiö on lopettanut kaiken liiketoiminnan Huawein ja kaikkien sen tytäryhtiöiden kanssa. Asiasta on lähetetty Panasonicin työntekijöille sisäinen ohje.

Panasonic on muun muassa toimittanut komponentteja Huaweille.

Panasonicin ilmoitus tuli sen jälkeen, kun matkapuhelinoperaattorit Japanissa ja Britanniassa ilmoittivat siirtävänsä Huawein kännykkämallien julkistuksia. Britanniassa lykkäyksistä ilmoittivat Vodafone ja EE, Japanissa NTT Docomo, KDDI ja SoftBank.

EE kertoi myös luopuvansa vähitellen Huawein laitteista verkkojärjestelmänsä sensitiivisimmillä ydinalueilla.

Huawei on ajautunut ahdinkoon, kun Yhdysvallat käytännössä asetti sen turvallisuussyihin vedoten kieltolistalle, joka estää sitä ostamasta yhdysvaltalaista tekniikkaa ilman erillistä hyväksyntää. Yhdysvallat on kuitenkin myöntänyt kieltoon väliaikaisia poikkeuksia, jotta Huawei ja sen kumppanit ehtivät sopeutua määräykseen.

Yhtiö toisensa jälkeen katkonut siteitä

Huawei on päätynyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon hampaisiin, sillä Yhdysvallat on syyttänyt yhtiötä muun muassa teknologiavarkauksista ja yrityksistä vakoilla laitteidensa avulla.

Maanantaina teknologiayhtiö Googlen kerrottiin alkaneen katkoa siteitään Huaweihin Yhdysvaltain hallinnon määräyksestä. Uutistoimisto Bloomberg on uutisoinut, että muun muassa yhdysvaltalaiset piirilevyjä tuottavat elektroniikkavalmistajat Intel ja Qualcomm ovat viestittäneet työntekijöilleen keskeyttävänsä toistaiseksi tavarantoimitukset Huaweille.

BBC kertoi eilen, että Britanniassa päämajaansa pitävä siru- ja prosessorivalmistaja ARM on keskeyttänyt kaiken kaupankäynnin Huawein kanssa. Suurin osa maailman mobiililaitteista sisältää ARM:n suunnittelemia prosessoreita.

STT

