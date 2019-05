Piia Leino voitti EU:n kirjallisuuspalkinnon – dystopia Taivas vakuutti raadin

Toimittaja ja kirjailija Piia Leino (s.1977) on voittanut Euroopan unionin kirjallisuuspalkinnon teoksellaan Taivas (S&S).

14 eri maan voittajien nimet julkaistiin keskiviikkoiltana Twitterissä.

Leino työskentelee toimittajana STT:ssä.

Kilpailun nettisivulla Taivasta kuvataan dystopiaksi, joka käsittelee tämän päivän tärkeitä aiheita: ilmastonmuutosta, lisääntyvää eriarvoisuutta hyvinvointivaltiossa, teknologisia innovaatioita ja niiden kasvavaa valtaa sekä kansallismielisen liikkeen nousua Euroopassa ja maailmassa.

EU:n kirjallisuuspalkinto jaetaan kolmen vuoden kierrolla eri maille. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja niitä on myönnetty vuodesta 2009.

