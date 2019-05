Piia Leino voitti EU:n kirjallisuuspalkinnon – dystopia Taivas vakuutti raadin

Toimittaja ja kirjailija Piia Leino (s. 1977) on voittanut Euroopan unionin kirjallisuuspalkinnon teoksella Taivas (S&S).

14 eri maan voittajien nimet julkaistiin keskiviikkoiltana Twitterissä. Suomesta ehdolla oli neljä kirjailijaa.

Leino työskentelee toimittajana STT:ssä. Taivas on hänen toinen romaaninsa, ensimmäinen oli Ruma Kassa (2016, Johnny Kniga).

Leino kertoo, että hän on työstänyt Taivasta jo kauan.

– Halusin kirjoittaa tulevaisuuden Helsingistä, joka on ilmastonmuutoksen runtelema. Tunnelma pyöri mielessäni, mutta kun aloitin kirjoittamisen, en vielä tiennyt, millainen juoni tai tarina siitä syntyisi, Leino sanoo STT:lle

Leino kertoo aloittaneensa Taivaan uudestaan monta kertaa, eri näkökulmasta.

– Se ei jättänyt minua rauhaan. Se oli järjettömän kunnianhimoinen yritys ja kesti kauan saada se tehtyä.

Leino kertoo että Taivaassa on viesti, mutta suoranainen kannanotto kirja ei ole. Pikemminkin se on kuva maailmasta, jota Leino pitää mahdollisena.

– Kun ilmastonmuutos on edennyt, on pakolaiskriisi kärjistynyt, ja se puolestaan on kärjistänyt Suomen poliittista tilannetta.

Palkinnot jaetaan Brysselissä lokakuussa.

Palkinto jaetaan kolmen vuoden kierrolla

Palkintoraadin mukaan Taivas on virkistävän vähäeleinen dystopia lähitulevaisuudesta, väkevä visio kulutusyhteiskunnan kestämättömistä valinnoista ja taiteellisesti täysipainoinen romaani, jonka vahvuuksia ovat luonteva kerronta ja hieno yksityiskohtien taju. Leino onnistuu kuvaamaan sekä 2050-luvun rappeutuneen Helsingin että virtuaalitodellisuus Taivaan niin uskottavasti, että voi hyvin ymmärtää, miksi romaanin hahmot eivät halua Taivaasta takaisin reaalimaailmaan, raati perustelee.

Leino kertoo, että Taivaan oikeudet on tähän mennessä myyty Makedoniaan ja Bulgariaan.

EU:n kirjallisuuspalkinto jaetaan kolmen vuoden kierrolla eri maille. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja niitä on myönnetty vuodesta 2009. Suomesta palkinnon ovat aiemmin voittaneet Riku Korhosen Lääkäriromaani, Katri Lipsonin Jäätelökauppias ja Selja Ahavan Taivaalta tippuvat asiat.

