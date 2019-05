Pitäisikö Salon torin aukioloa pidentää?

Salon torin aukioloajat ja torin kehittäminen on etenkin ”toriparlamentin” jokakesäinen kestopuheenaihe, eikä tämäkään vuosi ole poikkeus. Lasten Laulukaupungin ja monen muunkin kaupunkitapahtuman aktiivi Pertti Falkstedtin mukaan toriaikoja voisi liu’uttaa aamuseitsemästä myöhemmäksi, jolloin tori voisi olla auki pidempään iltapäivisin, kenties neljään tai viiteen iltapäivällä.

– Tätä kannattaisi ainakin yrittää. Muutosvastarintaa on todennäköisesti odotettavissa. Käytännön vakiintumiseen menisi aikaa, varmaan vuosi tai pari, Falkstedt sanoo.

Falkstedt muistuttaa, että taannoin vastustettiin myös sitä, että tori olisi kesäisin auki maanantaista lauantaihin, kuten sitäkin, että kahvilat saivat luvan olla auki sunnuntaisin.

– Ei vastusteta enää. Torin myyntiaikojen vapauttamisesta tuskin olisi haittaa kenellekään, sillä eihän kauppiaidenkaan kannata torilla silloin päivystää, jos ei riitä asiakkaita, Falkstedt sanoo.

Vuodesta 2016 alkaen Lasten Laulukaupunki on talkoovoimin yhdessä Torikaffen ja Maran Torikeitaan kanssa järjestänyt torille ohjelmaa kesäsunnuntaisin. Tarjolla on musiikkia ja yhdistysten ohjelmaa tänäkin kesänä. Esiintyjät tulevat mukaan ruokapalkalla ja kahvilat saavat yleisöstä asiakkaita.

– Rahaa tapahtumasta ei saada, mutta ei myös makseta mitään. Halusimme tarjota salolaisille jotain kivaa ja positiivista, luvan torin sunnuntaikäyttöön anonut ja saanut Lasten Laulukaupungin Pertti Falkstedt sanoo.

Viime kesänä ohjelmallisen sunnuntaitorin yleisöennätys oli 700–800 ihmistä.

Ohjelmallisen sunnuntaitorin perinne jatkuu tänäkin kesänä, tosin nyt ilman Maran Torikeidasta.

– Tänä kesänä ei riitä resurssit sunnuntaille, Torikeitaan Matti Korhonen sanoo.

Torikeidasta myyvä Korhonen sanoo, että seuraava vuosi on sitten asia erikseen. Muuten Korhosen näkemys Salon torin aukioloajoista on selvä:

– Aukioloajat tulisi vapauttaa ja torimyyjät voisivat itse päättää milloin torille tulevat ja lähtevät. Toki sillä tavalla, että olisi yhä jonkinlaisia yhteisiä aikatauluja, Korhonen sanoo.

Korhosen mukaan nykyiset viranomaisten lupiin perustuvat kauppa-ajat eivät ole tätä päivää.

– Se on jäänne 1960-luvulta. Kaupatkin voivat päättää nykyään omista aukioloajoistaan. Torimyynnin lupasidonnaisuuden purkaminen ei tarkoita, että kaikkien tulisi olla paikalla pidempään, vaan että jokainen yrittäjä voisi toimia itselleen parhaalla sopivalla tavalla. En näe, että myyntiaikojen vapauttamisesta olisi mitään haittaa kenellekään, sanoo Korhonen, joka on myös Salon Torikauppiaiden yhdistyksen varapuheenjohtaja.

Korhonen arvelee, ettei myyntiä kannattaisi kuitenkaan olla iltakuuden jälkeen: asiakkaita tuskin olisi riittävästi.

Salon Torikauppiaiden yhdistyksen puheenjohtaja ja Torikaffen yrittäjä Petri Lindgrenin mielestä torin aukioloajat ovat nykyisellään toimivat. Lindgren sanoo myös itse kokeilleensa pidennettyä aukioloaikaa, mutta se ei osoittautunut kannattavaksi.

– Ihmisiä käy arkisin neljään asti, sitten se on loppu. Jo kahden jälkeen osa torikauppiaista alkaa tehdä lähtöä. Pitää muistaa, että kauppiailla on muutakin työtä: aamulla pitää lastata kuorma, iltapäivällä purkaa ja sen jälkeen täytyy se oma satokin kerätä; eivät vihannekset itsekseen toripöydälle kävele. Homma on haastavaa, Lindgren sanoo.

Lindgrenin mielestä olisi toki mukavaa, että Salon tori – joka on maineikas ja kolme vuotta sitten maan parhaaksi valittu – olisi täynnä väkeä ja myyjiä iltamyöhään asti, mutta:

– Ei riitä asiakkaita. Salossa ei ole sellaiseen riittävästi asukkaita.

Petri Lindgren toteaa, ettei byrokratia ole ollut tähänkään asti este myynnin pidentämiselle. Luvan on saanut, jos sitä on hakenut.

Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi toteaa, ettei ainakaan hänen tietoonsa ole tullut virallisia toiveita torin aukioloaikojen pidentämisestä. Mannerveden mukaan toria kehitetään osana käynnissä olevaa keskustan kehittämistä.

– Kaupunki on aina valmis keskusteluihin torin kehittämisestä torin eri toimijoiden kanssa, Mannervesi sanoo.

Toria koskevat viranomaispäätökset kulkevat kaupunginpuutarhuri Matti Nikanderin kautta.

– Aukioloajoista tehtiin edeltäjäni aikana selvitys, ja tuolloin kävi ilmi, ettei halukkuutta muutoksiin juuri ollut, Nikander sanoo.

Juuri nyt mitään akuuttia muutossuunnitelmaa yksin torin kehittämisen suhteen ei ole käynnissä.

– Tori kulkee keskustan kehittämisen rinnalla, ja siinä kaikki liittyy kaikkeen, Nikander sanoo.

Vuonna 2017 julkistetussa selvityksessä todettiin, ettei tarvetta suuriin muutoksiin torikäytännöissä ollut ilmennyt. Selvityksen mukaan pidennettyjä aukioloaikoja voitaisiin kokeilla torilla esimerkiksi kesällä ja joulun alla ja kahviloiden katukeittiöiden aukioloaikoja voidaan miettiä irrallaan muusta toiminnasta.