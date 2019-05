Pompeo saapui Saksaan lämmittämään hyhmäisiä suhteita

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo saapui tänään Saksaan. Saksa on ensimmäinen etappi Pompeon kiertomatkalla, jonka aikana hänen on määrä käydä myös Sveitsissä ja Hollannissa ennen kuin hän liittyy presidentti Donald Trumpin seuraan tämän valtiovierailulla Britanniaan.

Berliinissä Pompeo tapaa kollegansa Heiko Maasin ja liittokansleri Angela Merkelin.

Yhdysvaltain ja Saksan suhteet ovat takkuiset. Trump on toistuvasti arvostellut Merkeliä muun muassa tämän pakolaispolitiikasta. Merkel puolestaan tölvi Trumpia viimeksi eilen vieraillessaan Harvardissa puhumassa. Puheessaan hän viittasi muureihin ja ”valheisiin, joita markkinoidaan totuutena”.

Merkel puhui myös ilmastonmuutoksen vastaisesta työstä, mikä ei tunnetusti ole Trumpin mieliaiheita.

Saksa on myös ollut täysin eri linjoilla Yhdysvaltain Iran-politiikan kanssa eikä ole liittynyt maan kiinalaisen teknologiajätti Huawein vastaiseen rintamaan.

Suhteita ei ollut omiaan lämmittämään myöskään se, että Pompeo perui kuun alussa edellisen vierailunsa Saksaan ”tärkeämpien asioiden vuoksi” ja lähti sen sijaan yllätysvierailulle Irakiin.

