Presidentti kiitteli ”suuren sydämen kiekkojoukkuetta” – Jääkiekkoliiton puheenjohtaja suitsutti huikeaa kasvutarinaa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tviittasi onnittelunsa maailmanmestaruuden voittaneelle Suomen jääkiekkomaajoukkueelle pian MM-loppusummerin soitua.

– Vaikka läpi harmaan kiven. Sen teitte, uskomattomasta totta. Kiitos ja onnea suuren sydämen kiekkojoukkue!, Niinistö hehkutti.

Kiekkolegenda Teemu Selänne ennakoi ”pitkiä juhlia”.

– Maailmanmestarit. Suomi voittaa Kanadan 3-1, uskomaton esitys. Olen niin ylpeä näistä jätkistä. Maamme juhlii tätä pitkään. Onnittelut, uskomatonta, Selänne tviittasi.

NHL:n suomalaisikoneista myös Jari Kurrilla oli tunteikas ilta.

– Aikamoinen tarina. Kaikki on mahdollista, kun yhdessä tekee ja taistelee. Negatiivista kirjoittelua (ennen kisoja), joukkueeseen ei jaksettu uskoa ollenkaan. Hyvä näpäytys kaikille arvostelijoille, Kurri totesi STT:lle puhelimitse seurattuaan palkintojenjakoa.

– Joukkueesta kuitenkin näkyi se usko (itseen). Eikä sille tullut paniikkia missään vaiheessa. Ja voi sanoa, että jääkiekkoa pelataan muuallakin kuin NHL:ssä. Se on ihmisten hyvä huomata, Kurri jatkoi vielä viitaten Leijona-ryhmään ilman NHL-tähtiä.

Ja Kurrille Jokerit-seuransa myyneellä Harry ”Hjallis” Harkimolla silmät kostuivat.

– Itku tuli silmään kun maammelaulu soi maailman parhaalle joukkueelle, Harkimo tunteili Twitterissä.

”Kiitos kuuluu koko kansalle”

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela pääsi kahden edeltäjänsä Kai Hietarinnan ja Kalervo Kummolan rinnalle miesten maailmanmestaruuksissa pj-pestin aikana, todistaen Leijonien uskomattoman tarinan huipennusta Bratislavan hallissa myöhään sunnuntaina.

– Vaikea tätä on sanoin kuvailla. Tällaisia hienoja hetkiä urheilu ja jääkiekko silloin tällöin tarjoavat. Ja tämä on yksi suomalaisen jääkiekon suurimmista hetkistä, Nummela kertoi puhelimitse Bratislavasta.

Puheenjohtaja Nummelalle, kuten monelle muullekin, tuo kilpailijoihin verrattuna hyvinkin nimettömän joukkueen tarina mestariksi saakka oli ”huikea”.

– Kasvutarina, huikea kasvutarina. Todella isolla Jiillä kirjoitettu joukkue osoitti, että pelit ensin ja sitten vasta katsotaan tulos. Ei sitä kannata ennen turnausta paperilla tehdä, Nummela muistutti.

Ja vaikka kaiken ytimessä olivatkin 25 pelaajaa ja valmennus- sekä huoltoryhmä, Nummela jakoi kiitosta laajemmallekin.

– Tämä on ehkäpä sellainen voitto, joka kuuluu koko kansalle. Kiekkoilu ei olisi sitä mitä se on, jos sillä ei olisi koko kansan tukea, Nummela sanoi.

– Joukkue on saattanut kisojen aikana sen (tuen) aistia, ja tänäänkin täällä (Bratislavan hallissa) se oli ihan käsin kosketeltavaa. Se kuudes mies, kuten sanotaan, ja todellakin kiitos kuuluu koko kansalle.

Joukkueelle kuuluu puolestaan mestaruusbonus, totta kai.

– Se on 27 000 euroa per pelaaja, Nummela totesi ja lisäsi, että liitto tiedottaa joukkueen juhlallisuuksista kotimaan kamaralla ”heti kun mahdollista”.

https://twitter.com/niinisto

https://twitter.com/TeemuSel8nne

https://twitter.com/hjallisharkimo

STT

Kuvat: