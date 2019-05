PS-Nuorten valtionapu vaakalaudalla, ministeriö perää selvitystä

Perussuomalaisten nuorten tämän vuoden toimintaan myönnetty 115 000 euron valtionapu saatetaan periä takaisin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt PS-Nuorille kirjeen, jossa järjestöä pyydetään esittämään selvityksensä ja näkemyksensä asiasta.

Vastausta pyydetään 10. kesäkuuta mennessä, minkä jälkeen ministeriö tekee asiasta päätöksen.

Taustalla on PS-Nuorten Twitter-tilillä julkaistu kuva tummaihoisesta perheestä, jonka saatetekstinä oli kehotus äänestää EU-vaaleissa perussuomalaisia, ”jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä”. Järjestö poisti myöhemmin tviittinsä ja myönsi, että se oli harkitsematon ja hyvien tapojen vastainen.

Opetusministeriön kirjeessä todetaan, että kehotus on ristiriidassa nuorisolain tavoitteiden ja lähtökohtien kanssa.

– Ilmeisin ristiriita on pykälässä mainittujen yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, kulttuurien moninaisuuden ja kansainvälisyyden tavoitteiden ja lähtökohtien kanssa, kirjeessä lukee.

Avustusta on ministeriön mukaan käytetty olennaisesti eri tavalla kuin nuorisolaki edellyttää.

Seuraukset olivat jo tiedossa

– Perussuomalaiset Nuoret ry ei ole voinut olla epätietoinen siitä, mitä seuraamuksia kuvatun kaltaisesta toiminnasta voi olla järjestön valtionavustusrahoituksen jatkamisen suhteen, todetaan kirjeessä, jonka ovat allekirjoittaneet johtaja Henni Axelin ja erikoissuunnittelija Mikko Cortes Tellez.

Järjestön esiintyminen ja kannanotot ovat olleet syynissä ennenkin. Opetusministeriö kutsui PS-Nuorten edustajan jo maaliskuussa keskustelemaan kannanotoista, jotka koskivat maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita sekä kielellisten, kulttuuristen ja muiden vähemmistöjen oikeuksia.

– Keskustelussa käytiin läpi esimerkkejä järjestön kannanotoista, jotka koskivat muun muassa etnistä profilointia, eurooppalaisuuden määritelmää (”eurooppalaiset kansat ovat valkoisia”) ja suhtautumista monikulttuurisuuteen, opetusministeriö kirjoittaa.

PS-Nuorille tälle vuodelle myönnetystä tuesta on maksettu ensimmäinen erä, eli 57 500 euroa. Ministeriö voi periä nämä rahat takaisin ja keskeyttää loppuerän maksun.

STT

