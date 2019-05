Puheenjohtajat palaavat neuvottelupöytään Säätytalolle – Rinne arvioinut, että hallitusohjelma paketissa tänään

Hallitusohjelmapuserrus jatkuu tänään Helsingin Säätytalolla. Neuvotteluissa mukana olevien puolueiden puheenjohtajien on tänään määrä käydä läpi edelleen avoinna olevia asioita.

Hallitusneuvotteluja vetävä Antti Rinne (sd.) sanoi keskiviikkona näyttävän siltä, että perjantaipäivän aikana kaikki on kunnossa.

– Perjantaina palataan pöytään puheenjohtajien toimesta. Käydään läpi se, mitä on vielä auki ja katsotaan nämä tekstit sillä tavalla, että ollaan kaikki samaa mieltä teksteistäkin ja sen jälkeen on paketissa tämä ohjelma, Rinne sanoi.

Hallitusohjelman sisällön oli ennakoitu voivan valmistua jo keskiviikkona. Myöhään illasta median eteen astunut Rinne kuitenkin kertoi, että neuvottelujen kahdeksasta ryhmäkokonaisuudesta kuusi oli valmiina.

Rinne myös kertoi, että helatorstaina ei neuvotella, vaan käydään läpi laskentaa.

Neuvotteluja on määrä jatkaa tänään yhdeksältä aamulla.

Rinne: Hallitus lisää pysyviä menoja 1,2 miljardilla eurolla

Julkisuuteen on tihkunut joitakin yksityiskohtia tulevasta hallitusohjelmasta. Tällä viikolla on esimerkiksi vahvistunut, että tuleva hallitus lisäisi pysyviä menoja reilulla 1,2 miljardilla eurolla.

Menolisäykset katetaan Rinteen mukaan työllisyystoimilla, veroelementeillä ja uudelleenkohdennuksilla.

Veronkorotuksia on tulossa nettona noin 700 miljoonaa euroa.

– Kokonaisuuteen sisältyy myös veronkevennyksiä, Rinne kertoi tiistaina, mutta ei avannut verotukseen liittyviä yksityiskohtia.

Nyt neuvoteltavan hallituksen talouspolitiikan kannalta saatiin keskiviikkona kylmä suihku, kun Tilastokeskus kertoi bruttokansantuotteen työpäiväkorjattuna kasvaneen tammi-maaliskuussa vain 1,2 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Hiipuva kasvu varjostaa julkisen talouden näkymiä. Samalla se tekee vaikeammaksi työllisyysasteen nostamiseen, jonka on toivottu tuovan julkiseen talouteen pelivaraa menopaineiden rahoittamiseksi.

Hallitusta rakentavat SDP:n johdolla keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.

STT

