Puolet suomalaisista käy urheilutapahtumissa – lajeista jääkiekko pitänyt ainoana pintansa

Joka toinen suomalainen käy katsomassa urheilua paikan päällä, kertoo Tilastokeskus blogissaan.

Tiedot koskevat vuoden 2017 lukuja. Silloin urheilua kävi seuraamassa 46 prosenttia kymmenen vuotta täyttäneistä suomalaisista, kirjoittaa yliaktuaari Timo Ruuskanen Tilastokeskuksen Tieto & Trendit -blogissa.

Suomalaisia kiinnostavat ennen kaikkea joukkuelajit, Ruuskanen kirjoittaa. Eniten yksittäisistä lajeista käydään seuraamassa jääkiekkoa, jota kertoi käyneensä katsomassa 21 prosenttia vastaajista. Toiseksi suosituin yleisölaji on jalkapallo, jota oli käynyt seuraamassa runsaat 13 prosenttia suomalaisista.

Jääkiekko suosituin laji

Jääkiekko on myös ainoa laji, jonka suosio on pysynyt suurin piirtein ennallaan 25 vuoden aikana.

Erityisesti suosiota ovat menettäneet monet perinteiset urheilulajit: yleisurheilu-, ravi- sekä hiihto- ja mäkihyppykilpailujen suosio on pudonnut kolmannekseen 1990-luvun alusta. Vuonna 2017 kutakin näistä lajeista kävi katsomassa noin 5 prosenttia suomalaisista, kun vielä vuonna 1991 jokaista lajia oli käynyt katsomassa vähintään 15 prosenttia vastaajista.

Uutena tapahtumalajina suomalaiset ovat kuitenkin kiinnostuneet urheilun ja liikunnan suurtapahtumista. Niitä käy katsomassa seitsemän prosenttia suomalaisista.

Suomalaiset yhä kiinnostuneita urheilusta

Paikan päällä miehet käyvät seuraamassa urheilua vain hieman useammin kuin naiset. Miehistä yli 50 prosenttia kävi urheilutapahtumissa ja naisista hieman alle 40 prosenttia. Korkeasti koulutetut, kaupunkilaiset ja nuoret käyvät yleisössä hieman muita useammin.

Timo Ruuskanen arvioi blogissa, että vaikka lajeja käydään seuraamassa paikan päällä aiempaa vähemmän, suomalaiset ovat yhä kiinnostuneita niistä. Hänen mukaansa lajien seuraaminen paikan päällä on vaihtunut eri medioiden välityksellä tapahtuvaan seuraamiseen.

Tiedot käyvät ilmi vapaa-aikatutkimuksesta. Kyselytutkimus on tehty vuosina 1977, 1981, 1991, 2002 ja 2017.

STT

