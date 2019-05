Puolustajat ovat nousseet MM-Leijonien ratkaisijoiksi – ”Kiekkoa vaan maalille, niin hyvä tulee”

Suomen jääkiekkomaajoukkueesta on kuoriutunut MM-Slovakiassa useampia kerroksia kuin sipulista. MM-puolivälierässä oli Leijonien puolustajien vuoro astua ratkaisijoiksi.

Oliwer Kasken siniviivapelotteesta on puhuttu paljon, mutta Ruotsia vastaan suomalaispakeista osuivat kolme ensimmäistä maalia laukoneet Niko Mikkola, Petteri Lindbohm ja Jani Hakanpää.

– Luutijat olivat aika iskussa. On sovittu, että jos on paikka, kiekkoa vaan maalille, niin hyvä tulee, Mikkola kertoi.

Tilastot tukevat hänen sanomaansa. Kuusi maalia tehnyt Kaapo Kakko on 36 kudillaan koko MM-turnauksen ahkerin laukoja.

Mikkolalle puolivälierän 1-0-osuma oli kisojen toinen.

– Ei noita minulle liikaa tule. Otan kaiken ilon irti, hän sanoi.

Ruotsi putosi pelillisesti Suomen kyydistä toisen erän alusta lähtien, vaikka kävikin 3-1-johdossa.

– Saatiin paremmin pidettyä kiekkoa toisessa erässä. Oli pitempiä hyökkäyksiä, ja kaveri alkoi ehkä väsyä. Oltiin rohkeampia. Kun momentumin saa pidettyä, peli on sitten tuon näköistä, AHL-farmiliigan San Antonio Rampagessa sarjakauden pelannut Mikkola luonnehti.

Suomi oli puolivälierässä työteliäs.

– Kaikki voitot ovat meidän jengille työvoittoja. Rakkikoiran lailla painetaan jäällä.

”Vastus kovenee”

Suomi kohtaa välierässä Bratislavassa Venäjän. Toukokuun alussa Leijonat kaatoi lähes MM-miehistöllään pelanneen Venäjän Tshekin EHT-turnauksessa 3-1.

– Muutama minuutti nautitaan, ja käännetään sitten katseet tulevaan, Mikkola suunnitteli.

Venäjä pöllytti Ruotsia B-alkulohkon päätteeksi maalikarkeloissa 7-4.

– Vastus kovenee. Venäjä on selkeästi parempi joukkue kuin Ruotsi. Venäjä on kovempi kamppailemaan ja puolustaa paremmin. Pitää erilaisia rohtoja miettiä, miten se peli voitetaan, Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen kertoi.

Hän on muistuttanut monta kertaa, että Suomea on Slovakian MM-turnauksessa vaikea voittaa. Sen koki 3-1-johdon menettänyt Ruotsikin.

– Ei se tilanne uskoa koetellut. Olemme ennenkin tulleet parin maalin takaa rinnalle ja ohi, Jalonen muisteli.

korjattu aiempaa uutista klo 9.12. 2. kpl:ssä pitää olla Oliwer Kaski, ei Kakko.

