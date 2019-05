Räjähdys kävelykadulla Lyonissa haavoitti useita ihmisiä – Macron kutsuu tapausta ”hyökkäykseksi”

Ranskan Lyonissa kävelykadulla on tapahtunut räjähdys, jossa on haavoittunut ainakin kahdeksan ihmistä. Kukaan ei tiettävästi ole saanut vakavia vammoja. Viranomaisten mukaan räjähdystä epäillään kirjepommiksi, johon oli pakattu ruuveja.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron luonnehti tapahtunutta tuoreeltaan ”hyökkäykseksi”.

– Tässä vaiheessa ei ole tietoa kuolonuhreista, Macron sanoi.

Räjähdys tapahtui Victor Hugo -kävelykadulla kaupungin vanhassa keskustassa, kertoo uutissivusto France Info. Tapahtumapaikka on eristetty.

https://www.francetvinfo.fr/france/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/au-moins-six-personnes-blessees-dans-une-explosion-a-lyon_3458625.html

STT