Ranska vastustaa Isisiin liittyneiden ranskalaisten Irakissa saamaa kuolemantuomiota

Ranska aikoo vedota Irakiin, jotta se ei panisi täytäntöön kolmelle ranskalaiselle, äärijärjestö Isisin jäsenelle antamaa kuolemantuomiota.

Kolmelle ranskalaismiehelle langetettiin eilen kuolemantuomio Isisin riveissä taistelemisen vuoksi. Miehillä on 30 päivää aikaa valittaa tuomioistaan.

Ranska vastustaa kuolemantuomiota periaatteesta kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa, maan ulkoministeriö ilmoitti tiedotteessaan tänään.

Kolmelle ranskalaismiehelle on annettu konsuliapua, jotta heillä olisi oikeusapua heidän valittaessa tuomiostaan.

Ulkoministeriö kuitenkin myös toteaa, että Ranska ”kunnioittaa Irakin instituutioiden suvereniteettiä”.

Ranska on pitkään ollut sitä mieltä, että sen Irakissa tai Syyriassa kiinniotettujen aikuisten kansalaisten pitää joutua oikeuden eteen paikan päällä.

Kolme Isisin riveissä taistellutta Ranskan kansalaista siirrettiin Irakiin oikeudenkäyntiä varten sen jälkeen, kun Yhdysvaltain tukemat joukot ottivat heidät kiinni Syyriassa.

Yhtäkään kuolemantuomion saanutta ulkomaalaista Isis-taistelijaa ei ole vielä teloitettu

Irak on vanginnut tuhansia jihadisteja, ja Irakin oikeuslaitos ilmoitti hiljattain järjestäneensä oikeudenkäynnin ja tuominneensa vuoden 2018 alusta lähtien 500 Isisin jäsenyydestä epäilemäänsä ulkomaalaista.

Osa heistä on saanut kuolemantuomion, vaikkakaan Irak ei vielä ole pannut toimeen yhdenkään ulkomaalaisen Isis-taistelijan kuolemantuomiota.

Irakin terrorismin vastaisen lain mukaan pelkästä Isisin jäsenyydestä voidaan tuomita kuolemaan, vaikkei olisi osallistunut taisteluihin.

Eilen irakilainen tuomioistuin langetti myös 15 vuoden vankilatuomion ruotsalaisnaiselle yhteistyöstä Isisin kanssa.

Tuomioistuimen mukaan nyt 29-vuotias nainen tiesi, mitä teki, kun hän matkusti Irakiin elämään Isisin valtaamille alueille.

Islamiin kääntynyt nainen matkusti miehensä luokse Irakiin vuonna 2014 kahden lapsensa kanssa. Isisin valtaamilla alueilla heille syntyi vielä kolmas lapsi. Irakilaistaustainen ruotsalaismies kuoli vuonna 2016 pommituksissa Mosulin lähellä.

Nainen on tuomiostaan lähtien ollut vangittuna bagdadilaisessa naisvankilassa. Aluksi lapset asuivat vankilassa hänen kanssaan, mutta heidät toimitettiin miehen sukulaisille Irakissa.

STT