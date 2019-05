Rinne arvioi hallitusneuvotteluissa kaiken olevan valmista ehkä viikon kuluttua viikonloppuna – tänään puurtavat puheenjohtajat sekä talous- ja veroryhmät

Hallitusneuvotteluiden neljästoista neuvottelupäivä Helsingin Säätytalossa on alkanut. Neuvotteluiden vetäjä Antti Rinne (sd.) arvioi nyt varovaisesti, että valmista voisi tulla viikon kuluttua viikonloppuna. Alkuperäinen tavoite umpeutuu tänään.

– Se riippuu siitä, miten asiat kulkevat nyt eteenpäin. Ensi viikon lopulla, ehkä viikonloppuna kaikki olisi kunnossa. En osaa sanoa tällä hetkellä nyt yhtään, on sen verran itselläkin vielä tutustumista asioihin, Rinne muotoili neuvotteluihin mennessään.

Tänään Säätytalossa neuvottelevat puolueiden puheenjohtajat omassa pöydässään sekä taloutta ja veroja pohtivat työryhmät omissaan.

Eilen Rinne kertoi antaneensa toimeksiannon veroryhmälle, että se kävisi läpi omaisuuteen ja yrittämiseen liittyvät veromuodot. Hän sanoi toivovansa, että tämä valmistuisi tänään perjantaina.

– Sillä tavalla, että tulee myös selväksi, missä siellä on liikkumavaraa, jos on liikkumavaraa, Rinne sanoi eilen.

Aamulla hän kiisti olevansa tyytymätön veroryhmän työhön.

– Veropöytä on tehnyt erittäin hyvää työtä ja nyt täytyy vain tietyt asiat vielä varmistaa ja tsekata läpi.

Rinteen mukaan tavoite on, että viikonlopun jälkeen niin sanotut ilmiöpöydät saavat paperit takaisin talousraamilla varustettuna ja aloittavat lopullisen kokonaisuuden koostamisen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) istuu Kestävä talous -pöydässä. Hänen mielestään näissä neuvotteluissa ei ole ollut mitään erikoista.

– Hallitusneuvottelut on aina hallitusneuvottelut. Kyllä siellä kaikki tulevat vastaan ja liikkumisia tapahtuu joka puolella. Ei tässä ole mitään outoa. Tämä on neljäs kerta, kun olen hallitusneuvotteluissa ja joka kerta on omat ongelmansa. Niin niitä on nytkin.

Leijonien voitto toi lisäpuhtia

Rinne kertoi kuunnelleensa autossa radiosta Suomen ja Ruotsin eilisen jääkiekko-ottelun loppuhetket Ylen vaalitentin jälkeen.

– Oli kyllä upea loppu. Suomalaisilla näyttää olevan sisua loppuun asti, hän hehkutti.

Antaako Leijonien voitto puhtia hallitusneuvotteluihin?

– No ilman muuta.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoi ehtineensä kotiin katsomaan pelin lopun.

– Ehdin nähdä parhaan palan. Tästä nyt eteenpäin, tsempataan Leijonia.

Vihreiden oma neuvotteluryhmä oli koolla aamulla Säätytalossa. Haaviston mukaan ryhmissä on ollut kovia vääntöjä, eikä hän vielä taloon mennessään tiennyt, mitkä ryhmät ovat saaneet viime yönä työnsä valmiiksi.

STT

