Rinne: Lähtökohta on, että lisävelanotto pysähtyy tämän kauden aikana

Hallitusneuvotteluita vetävä Antti Rinne (sd.) sanoo, että hallitusneuvotteluiden lähtökohta ja tavoite on, että lisävelanotto pysähtyisi tämän kauden aikana.

– Jos normaali kasvu jatkuu, se tulee menemään näin, mutta olemme myös todenneet, että emme tee myötäsyklistä vaan vastasyklistä politiikkaa tilanteessa, jossa talous huononee merkittävästi. Meillä on pelimerkit sitäkin varten olemassa, Rinne sanoi saapuessaan aamupäivällä Säätytaloon.

Vastasyklisellä finanssipolitiikalla tarkoitetaan sitä, että annetaan esimerkiksi julkisten menojen kasvaa, vaikka talous sakkaa.

Eilen Rinne sanoi normaalin talouskasvun olevan noin kaksi prosenttia. Tilastokeskus maalasi tänään kuitenkin synkempiä näkymiä tuoreissa ennakkotiedoissaan. Sen mukaan Suomen työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 1,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Rinteen mukaan hallitusneuvotteluissa käytettävä arvio talouskasvusta perustuu valtiovarainministeriön tilannekuvaan ja -arvioon maailmantaloudesta, Euroopan taloudesta ja Suomen taloudesta.

– Näillä näkymin talous kulkee sillä tavalla, että jos normaali kasvu suurin piirtein jatkuu, tilanne on tasapainossa 2023.

Puheenjohtajat kokoontuvat tänään käymään läpi neuvotteluryhmien raportteja siitä, miten ne ovat onnistuneet ymppäämään toiveensa annettuihin talousraameihin. Eilen vahvistui, että tuleva hallitus lisäisi pysyviä menoja noin 1,2 miljardeilla.

STT

