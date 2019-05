Hallituspuserrus jatkuu Säätytalolla – alkuiltapäivästä alkaneet puheenjohtajien keskustelut jatkuvat edelleen

Hallitusneuvottelujen kirikierrokset jatkuvat Säätytalolla. Neuvottelut näyttävät tänään jatkuvan myöhään iltaan.

Hallitusohjelman sisällön on ennakoitu voivan valmistua jopa tänään. Kahdeksan aikaan ilmassa ei kuitenkaan ollut vielä merkkejä siitä, että valmista olisi tulossa nopeasti.

Alkuiltapäivästä alkaneet puheenjohtajien keskustelut venyivät ennakoitua pidemmiksi. Hallitusneuvotteluja vetävän Antti Rinteen (sd.) oli alun perin määrä kommentoida tilannetta neljän aikoihin iltapäivällä, mutta tietoja neuvottelujen edistymisestä odotettiin vielä kahdeksan aikoihin illalla.

Rinne ei neuvottelujen alkaessa keskiviikkona vielä tiennyt tarkalleen, miten työ muissa neuvottelupöydissä oli edistynyt. Hän kertoi saaneensa muutamista työryhmistä tekstiviestin, että homma on selvä, eikä ole mitään riitakysymyksiä.

Säätytalolla olevista työryhmien jäsenistä osa kuitenkin kertoi, että työtä jatkettiin edelleen.

Hallitusta rakentavat SDP:n johdolla keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.

Hiipuva kasvu vaikeuttaa työllisyystavoitetta

Julkisuuteen on tihkunut joitakin yksityiskohtia tulevasta hallitusohjelmasta. Tällä viikolla on esimerkiksi vahvistunut, että tuleva hallitus lisäisi pysyviä menoja reilulla 1,2 miljardilla eurolla.

Menolisäykset katetaan Rinteen mukaan työllisyystoimilla, veroelementeillä ja uudelleenkohdennuksilla.

Veronkorotuksia on tulossa nettona noin 700 miljoonaa euroa.

– Kokonaisuuteen sisältyy myös veronkevennyksiä, Rinne kertoi tiistaina, mutta ei avannut verotukseen liittyviä yksityiskohtia.

Nyt neuvoteltavan hallituksen talouspolitiikan kannalta saatiin tänään kylmä suihku, kun Tilastokeskus kertoi bruttokansantuotteen työpäiväkorjattuna kasvaneen tammi-maaliskuussa vain 1,2 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Hiipuva kasvu varjostaa julkisen talouden näkymiä. Samalla se tekee vaikeammaksi työllisyysasteen nostamiseen, jonka on toivottu tuovan julkiseen talouteen pelivaraa menopaineiden rahoittamiseksi.

STT

Kuvat: