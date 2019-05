Rouvali seuraa Salosta Lontoon Philharmonia-orkesterin ylikapellimestarina

Santtu-Matias Rouvali on valittu Lontoon Philharmonia-orkesterin seuraavaksi ylikapellimestariksi. 33-vuotias suomalainen aloittaa viisivuotisen pestinsä kaudella 2021-2022, orkesteri tiedottaa nettisivullaan.

Lontoon Philharmonia-orkesterin nykyinen ylikapellimestari on toinen suomalainen, Esa-Pekka Salonen. Sinfoniaorkesterin luotsin pestit ovat olleet pitkiä, sillä Rouvalista tulee sen 75-vuotisen historian kuudes ylikapellimestari.

Rouvali kiittää Lontoon Philharmonia-orkesterin muusikoita tiedotteessa monipuolisuudesta: hänen mukaansa nämä soittajat pystyvät mihin tahansa.

Rouvali jatkaa tulevan Lontoon-tehtävänsä rinnalla Göteborgin sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina. Sopimus Ruotsissa jatkuu kauteen 2025-2026. Lisäksi Rouvali on Tampere Filharmonian ylikapellimestari.

https://www.philharmonia.co.uk/news/article/62/the_philharmonia_orchestra_announces_santtu-matias_rouvali_as_its_next_principal_conductor

STT

