Sää viilenee koko maassa, hellejakso vaihtuu sateeseen ja ukkoseen

Toukokuun hellejakso vaihtuu epävakaiseen säähän. Keskiviikkona maahan virtaa viileää ilmaa, joka laskee lämpötilaa koko maassa, kerrotaan Ilmatieteen laitoksesta.

Varsinais-Suomessa päivän aikana lämpöä on kuitenkin vielä noin 25 astetta. Muualla maassa lämpötila pysyttelee 15-20 asteen tienoilla. Lapissa lämpötila laskee kymmeneen asteeseen ja Pohjois-Lapissa viiteen asteeseen. Lisäksi Pohjois-Lappiin on luvattu lumi- ja räntäsateita.

Maan etelä- ja länsiosiin on tiedossa sade- ja ukkoskuuroja. Iltapäivällä vettä voi kertyä runsaastikin.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Helena Laakson mukaan sää jatkuu loppuviikon epävakaisena. Suomen ylittää useita sadealueita.

– Epävakaalta näyttää koko toukokuun loppu. Koko maahan on luvassa lämpöä reilut 15 astetta, ja jos aurinko paistaa, enimmillään voidaan saada 20 astetta, Laakso sanoo.

STT

